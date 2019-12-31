MAN yeni şubesini Ankara’ya açtı!

MAN'ın Ankara Şubesi'nde, Servis Hizmeti, Kamyon ve TGE Satış ile ikinci el satış – TopUsed birimleri hizmet veriyor. Hizmete giren tesis, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.'nin işlettiği şube sayısını 3'e, satış ve yetkili servis hizmetleri verdiği nokta sayısını ise toplamda 31'e çıkarttı. Yeni açılan MAN Şubesi'nde ilk bakıma alınan araçlar; Tetnak, Pamukkale, ERG Otoyol, Kamil Koç, Başkent Fiat ile Onur Taahhüt firmalarına ait kamyon ve otobüsler oldu.

MAN'ın Ankara Şubesi, toplam 6.900 metrekarelik bir arazi üzerine kurulu. Şubede, 3.467 metrekarelik kapalı alanı bulunuyor. Çağdaş mimarisi ve modern teknolojisi ile öne çıkan tesiste, toplam 1.317 metrekarelik bir alanda 2 mekanik atölye bulunuyor. Şubede, 5 adet bakım-onarım kanalı ve 1 adet de fren test kanalı olmak üzere toplam 6 kanal yer alıyor.

Tesiste aynı zamanda kanalsız çalışılabilecek 5 adet iş istasyonu da bulunuyor. MAN Ankara Şubesi, mekanik olarak aynı anda 10 araca hizmet verme kapasitesine sahip. Tesiste ayrıca, 30 metre uzunluğunda çift kabinli boya fırını da yer alıyor. Şubede biri hareketli parçalara ayrılmış toplam 235 metrekare büyüklüğünde iki adet yedek parça deposu da bulunuyor. Parça teslim kolaylığı sebebiyle atölyelerin ortasında yer alan 135 metrekarelik büyüklüğe sahip birinci depoda, sık kullanılan hareketli parçalar yer alıyor. Yaklaşık 100 metrekare büyüklüğündeki ikinci depo ise daha az hareketli parçalar ile büyük ve hızlı satılabilecek kaporta parçaları için ayrıldı.

MAN Ankara Şubesi'nde, Satış Sonrası Hizmetler dışında, Kamyon ve TGE satış ve ikinci el satış – TopUsed birimleri de hizmet veriyor.