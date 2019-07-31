Markaların kaderini değiştiren otomobiller

Volkswagen Beetle (1948-2003)

Beetle’ı ve fabrikayı kurtaran Binbaşı Ivan Hirst oldu. Hirst fabrikayı temizledi üretim hattını yeniden başlattı ve İngiliz ordusuna bu otomobilden 20 bin tane sattı. Heinz Nordhoff satış ağını genişletene kadar otomobilin satışları belirli adetlerde arttı. Bugüne kadar toplamda 21 milyon 529 bin 464 adet Beetle satıldı. En son olarak bu otomobil 2003 yılında Meksika’daki fabrikada üretildi. Bugün Volkswagen markası dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden ve 2018 yılında 10.83 milyon adet otomobil üretti.

1949 Ford (1948-1952)

İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarında Ford rakiplerine göre oldukça kötü durumdaydı. Amerika yakınlarındaki üretim bantlarında uçaklar, tanklar ve özel kamyonlar üretiliyordu. Ford tekrar otomobil üretmeye başladı ancak savaş sonrasında üretilen otomobillerin tasarımları hep tarihi araçlara benziyordu. Henry Ford 2 1945 yılında şirketin başına geçti ve yaşı tam 28 idi. Deli bir mühendis ve iş analisti ekibini bir araya getirerek 1949 modelinin konseptini tam 19 ayda ortaya çıkarttılar. Bunun sayesinde tamamen yepyeni bir otomobil ortaya çıktı.

1948 yılında tanıtıldığı gibi 100 bin adet sipariş alan otomobil 3.7 litrelik 6 silindirli ve 3.9 litrelik V8 motorlarla satın alınabiliyordu. Bu otomobilin dünya genelinde örneklerinden 1.12 milyon adet üretildi ve Ford 117 milyon dolar kâra imza attı.

Mercedes 300SL (1954-1963)

Mercedes’te Ford gibi benzer sorunlar yaşamış bir marka. O dönemde 2. Dünya Savaşı sırasında fabrikaları saldırıya maruz kalmış ve darmadağın olmuştu. Ama sonrasında marka yavaş bir şekilde ayağa kalmayı başardı. Onların bir efsaneye ihtiyaçları vardı ve 300SL’i ürettiler.

1930 yıllarına kadar büyük otomobil tasarımları devam ediyordu ve oldukça fazlaydı. 300SL ise martı kanat kapıları, küçük gövdesiyle dikkat çeken bir otomobil oldu. Tam enjeksiyonlu motoru otomobili 230 km/s hıza kadar çıkarabiliyordu. 300SL 1957 yılına kadar üretildi.

Fiat 500 (1957-1975)

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeniden yapılan İtalya’nın en büyük ihtiyacı ucuz ve küçük taşımacılık ürünleriydi. Böylece Fiat markası 500’ü üretti. 500, 18 yılda tam 3.5 milyon adet satışa imza attı. 500cc motora sahip olan otomobil hem ekonomik hem de pratik bir otomobil olarak Fiat markasını endüstriyel anlamda büyütmüş ve ileriye taşımış en önemli model.

BMW 700 (1959-1965)

Bugün tanıdığımız BMW ile 1950’lilerdeki BMW arasında ciddi bir fark var. Markayı o dönemki zor günlerinden 700 modeli kurtardı. 700 aslında bugünkü 1 Serisi’nin temellerini oluşturuyordu. BMW’nin ilk monokok şaseli otomobili olan 700’ün sedan versiyonu tek başına 154 bin 557 adet satıldı. Monokok şaseli coupe ve cabrio modelleri ise 33 bin 500 adet sattı. BMW 700 markanın motosiklet motorunu kullanıyordu.

Volvo 700 (1982-1992)

Volvo 700 Serisi modellerinden 740 ve 760’ı tanıttığında güvenlik konusunda olan imajını ilerletiyordu. Marka bu ilerlemeyle birlikte Mercedes’in station wagon modellerine çekici bir alternatif oluşturdu. Arkadan itişli olan bu otomobiller 0’dan 100 km/s hıza 8 saniyede ulaşıyordu. Bu seri en son 900 olarak üretildi ve 700 Serisi’nden Volvo tam 1.23 milyon adet otomobil sattı. Bu sayede marka sadece para kazanmadı. Bugün sahip olduğu lüks otomobil imajına da kavuştu.

Land Rover Discovery (1989-1998)

Land Rover 1989 yılında Discovery’i üretene kadar bugünkü niş görüntüsünden uzak daha çok off-road tutkunlarına ya da çiftçilere SUV üreten bir markaydı. Discovery ile birlikte markanın imajı daha farklı bir noktaya gitti. Markanın Japon ve Amerikan rakipleri Land Rover’ı geride bırakıyor marka bir türlü öne çıkamıyordu. Discovery tasarımı ve Range Rover’dan ödünç alınmış şasesiyle durumları değiştirdi.

Bu nihai karar sonucunda marka günlük kullanıma uygun bir 4×4 yaratmış oldu. 2 litre dört silindirli dizel motordan, V8 benzinli motora kadar geniş bir motor yelpazesi sunan bu Discovery 1’den 392 bin 443 adet satıldı. Ayrıca otomobilden Japonya’da Honda Crossroad olarakta satıldı.

Ford Mondeo (1993-2000)

Mondeo Ford için büyük bir kumardı. Yeni fabrikanın getirdiği malietler, 5 ileri manuel şanzıman ve modern motorlar Ford’u ya öldürecek ya da güldürecekti… Mondeo, Sierra’dan gelen bir alt yapıya sahipti. Bu sayede iyi bir yol tutuş, geniş alan ve kaliteyi bir arada sunabiliyordu. Bu sayede Mondeo şu anda marka ve sektör tarafından önemli bir otomobil modeli olarak kabul ediliyor.

Skoda Octavia (1996-2004)

İlk jenerasyon Octavia bir çok yönden çok başarılı bir otomobildi. Çek üreticinin toplam satışlarının artmasındaki en büyük faktör olan Octavia 4. jenerasyon Golf’ün altyapısı üzerine inşa edilmişti.Otomobilin kaliteli kabini ve gövdesi, geniş iç mekanı ve Alman kuzeni Golf gibi iyi bir sürüş sunması onu tercih edilebilir bir otomobil yaptı.

Octavia hem aileler için hem de genç yaştaki kullanıcılar için ideal bir otomobil oldu. Octavia’nın vRS modeli o dönemin en önemli hızlı sedanlarından biriydi.

Bentley Continental GT (2003-2011)

Bentley’in 2003 yılında ürettiği bu coupesi çok merakla beklenen modellerden biriydi. Continental ortaya çıktığı ilk dönemde 1000 adet senelik üretim kapasitesi olan markanın omuzlarına tam 3 katı yük binmişti. Çünkü otomobil daha üretilmeden 3200 adet müşterinin depozito yatırması herkesi şaşırtmıştı.

Bir diğer efsane olan ve ilk dört çeker Bentley olan Continental GT, Bentley’in galerilerinde elini güçlendirmiş ve binlerce kullanıcı tarafından dikkat çekmişti. İlk yıl 6896 adet Continental satılmıştı. Ayrıca otomobilin ilk jenerasyonundan 40 bin adetten fazla satıldı.