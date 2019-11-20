Markanın ilk kompakt SUV modeli!

İlk defa 2017 yılında Çin’de tanıtılan otomobil ülkemize 2019 yılının ortasında geldi. C5 aslında markanın sedan modeline verdiği isimdi. Ancak Aircross ile birleşince otomobilin SUV model olduğu anlaşıldı.

C5 Aircross’u dışarıdan gördüğünüzde ön kısımda dikkat çeken en önemli unsur, marka logosunun etrafında şekillenen aydınlatma grupları oluyor. Logonun ayaklarının gündüz farlarına kadar uzanması ise aslında bahsettiğim durum.

Bu bölümün yani farların hemen altında bulunan siyah detay ise gündüz ledlerinin yerine farları içinde barındırıyor ve motor hava girişini oluşturuyor.

Bu far tasarımı markaya 1. jenerasyon Cactus, C4 Picasso ve C3’ten miras ve oldukça da güzel.

Otomobilin yan profiline bakmaya geçtiğinizde ise plastik detayların baştan sona kadar aracın temas edeceği yüzeylere yerleştirildiğini ve böylece gövdenin korunduğunu fark edeceksiniz. Bunlara ek olarak parlak gri ve parlak siyah renkli jantlar C5 Aircross’u daha eğlenceli kılmış.

C5 Aircross’un kapılarının altında ise Cactus’ten ve C3’ten hatırlayacağım Airbump benzeri detaylar yer alıyor.

Otomobilin arkasına göz attığınızda dikdörtgen biçiminde tasarlanan çift parçalı stoplar size merhaba diyor. Led teknolojisiyle donatılan bu parçalar far düğmesi park konumuna getirildiğinde fotoğrafta da göreceğiniz gibi şık bir aydınlatmayı dışarıya sunuyor.

Çift renkli ve parçalı olan arka tamponun alt kısmı plastik siyah renkte ve yatay olarak tasarlanmış çift egzoz çıkışını gösteriyor. Bagaj yükleme eşiği ise bir SUV için oldukça kabul edilebilir yükseklikte.

C5 Aircross’un içine geçmeden boyutları hakkında bilgi vermem gerekirse, 4500 mm uzunluğa, 1969 mm genişliğe ve 1698 mm yüksekliğe sahip. Ayrıca aks mesafesi de 2730 mm.

Test aracımızın teknik donanımlarına sahip otomobilin ağırlığı ise 1430 kg. Bagaj hacmi de en az 580 litre olarak belirtilmiş.

C5 Aircross’un içine sürücü kapısından göz attığınızda ise dışarıdaki köşeli tasarımın devam ettiğini görüyorsunuz. Direksiyon, multimedya ekranı etrafındaki menfezler, gösterge tablosu, eşya gözleri bu detayların ilk akla gelenleri.

Sürücü koltuğuna oturduğunuzda ise koltukların rahatlığı tıpkı evinizdeki kanepede oturuyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Yan desteklerinin az olması hızlı girilen virajlarda yerinizde kaymanıza sebep olsa da rahatlık gerçekten üst seviyede.

Direksiyonun hemen arkasında yer alan gösterge paneli PSA’nın Peugeot modelinde kullanılan i-Cockpit ile aynı altyapıya sahip. Yazılım olarak göstergeyi belirtilen kişiselleştirme sınırları dahilinde farklılaştırabiliyorsunuz.

Otomobilin gösterge paneli 12.3 inç boyutunda multimedya ekranı ise 8 inç boyutunda. Ana multimedya ekranı üzerinden cep telefonunuza Apple CarPlay ve Android Auto ile bağlanabiliyorsunuz.

Alt konsolda ise vites kolu Peugeot modellerinden tanıdık.

Vites kolunun hemen önünde ise Start&Stop ve sürüş modları Eco ile Sport düğmeleri bulunuyor. Benim kullandığım test aracında ESP sistemini zemine göre programlayabileceğiniz Grip Control ünitesi yer almıyordu.

C5 Aircross’un motor kaputunu açtığınızda ise karşınıza PSA Grubun Opel ve Peugeot modellerinde de kullandığı 1.5 BlueHDi dizel motoru karşınıza çıkıyor.

Bu motor yeni ve çevreyi daha az kirleten teknolojilerle yeniden üretildi. 106 g / km CO2 salımı bulunan motor 130 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. 8 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilen motorun fabrika olarak yakıt tüketim değeri ise 4.1 lt / 100 km olarak belirtilmiş.

Aracı kullandığım yoğun trafikte karşılaştığım bir kaç detayı sizinle paylaşmak istiyorum. Otomobilin yoğun trafikte kullanımı oldukça rahat. Büyük görüntüsü ve boyutları şehir içinde zor hareket edeceğinizi düşünmenize sebep oluyor ancak yumuşak direksiyonu ve manevra kabiliyeti sıkıntısız biçimde ilerlemenizi sağlıyor.

Motorun alt devirlerinde ve 120 km/s üzeri hızlarda otomobilin yalıtımı canınızı sıkabiliyor. Özellikle motor sesi ilk etapta kabinde çok fazla hissediliyor.

Sürüş esnasında dizel motor ve 8 ileri otomatik Aisin marka şanzımanın uyumu sizi mutlu ediyor. Otomobil doğrusal ve sarsıntısız biçimde kolayca hızlanmayı başarıyor. Ancak 0’dan 100 km/s hıza ulaşmanız 10 saniyenin üzerinde gerçekleşiyor.

Yumuşak süspansiyonlar ve düşük profil lastikler otomobilin sürüş konforunu optimum seviyeye getirmiş gibi düşünülse de özellikle uzun virajlarda beklediğinizden daha fazla yatan gövde ile karşılaşabiliyorsunuz.

C5 Aircross 7 farklı gövde rengi ve 4 farklı kabin rengini kullanıcısına sunuyor. Böylece kişiselleştirme konusunda farklı bir dünyanın kapılarını tüketiciye açabiliyor. Otomobil ülkemizde bir benzinli ve 1 dizel motor seçeneğiyle satın alınabiliyor. Benzinli motor 1.6 litrelik turbo 180 hp güç üretirken, 1.5 lt BlueHDi motor 130 beygir güç üretiyor. Her iki motor seçeneği de 8 ileri tam otomatik şanzımanla satın alınıyor.

Citroen’in kompakt SUV modeli olan C5 Aircross’un ülkemizdeki başlangıç fiyatı ise 267 bin 925 TL. Dizel motorlu versiyonun başlangıç fiyatı da 228 bin 430 TL olarak belirtilmiş.