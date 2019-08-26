Markanın kompakt SUV segmentindeki ilk modeli!

Volkswagen, T-Roc Cabriolet’in dünya prömiyeri ile SUV sınıfına bir yenilik daha getiriyor. İlk olarak 12-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Frankfurt Otomobil Fuarı'nda (IAA) tanıtılacak Yeni T-Roc Cabriolet'nun 2020 baharında Avrupa'da pazara sunulması planlanıyor.

Bir geleneğin devamı: Yumuşak tavan

T-Roc Cabriolet, Beetle ve Golf'ten sonra klasik yumuşak tavan geleneğini devam ettiriyor. Tam otomatik tavan yalnızca dokuz saniyede açılıyor ve 30 km/s’e varan hıza kadar otomobil hareket halindeyken açılıp kapanabiliyor.Yumuşak tavan, elektromekanik olarak kilitlenebiliyor.

“Sürekli çevrimiçi” ve Dijital Kokpit

Cabriolet’nun sürekli çevrimiçi kalmasını sağlayan opsiyonel yeni nesil bilgi ve eğlence sistemi (MIB3), aracın yeni hizmetler ve fonksiyonlara sahip olmasını sağlamış. Yeni sistemde, entegre eSIM’in de dahil olduğu bir çevrimiçi bağlanabilirlik ünitesi bulunuyor. Bu, sürücünün Volkswagen sistemine kaydını yaptırmasıyla birlikte, Cabriolet’nun sürekli çevrimiçi olabilmesi anlamına geliyor. Bilgi akışı, 8 inçlik bilgi ve eğlence sistemi ekranıyla sağlanıyor. Ekran, opsiyonel olarak 11,7 inç “Bilgi ve Eğlence Sistemiyle” birlikte kullanıldığında tamamıyla dijital bir kokpit alanı yaratılabiliyor.

İki farklı donanım paketi

Yeni T-Roc Cabriolet, ‘Style’ ve ‘R-Line’ donanım paketleriyle müşterilerin beğenisine sunuluyor. Style paketi tasarım ve kişisel zarafete önem verirken, R-Line ise modelin sportif ve dinamik tasarımını ön plana çıkarıyor.

Verimli TSI motor

Önden çekişli T-Roc Cabriolet'da, 1.0 lt TSI 115 PS 6 ileri düz vites ve 1.5 lt TSI 150 PS 7 ileri DSG vitesli güce sahip iki verimli benzinli turbo motor seçeneği bulunuyor.