Marmaris Dünya Ralli Şampiyonası’na hazırlanıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından organize edilen ve bu yıl ‘ülkemizin ev sahipliği yapacağı en büyük spor organizasyonu' özelliğine sahip yarış, izleyenlere 4 gün boyunca dünyaca ünlü pilotları izleyip, yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede heyecan dolu anlar yaşatacak.

Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Marmaris Ticaret Odası katkılarıyla Spor Toto, Avis, Tursab, Go İpragaz, Turk Telekom, Pilotcar, Turk Yatch, PowerApp, Socar, Anex Tour, Faselis, Autoclub ve Ahu Hospital sponsorluğunda, düzenlenen rallinin bu yıl eklenen iki yeni etapla daha da çekişmeli mücadelelere sahne olması bekleniyor.

12 Eylül Perşembe akşamı Marmaris şehir merkezindeki seyirci özel etabıyla başlayarak 3 gün boyunca Marmaris-Datça-Muğla bölgesindeki etaplarda devam edecek olan ralli, bu yıl yine hem karadan, hem de teknelerle denizden izlenebilecek. Bir sezonda 5 milyona yakın seyircinin takip ettiği Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye ayağına bu yıl daha çok sayıda yerli ve yabancı seyirci bekleniyor.