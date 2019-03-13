Mart sonuna kadar Nissan’dan sıfır faiz!

Nissan, Mart ayı sonuna kadar devam edecek KDV ve ÖTV indirimlerini, sıfır faiz kampanyasıyla desteklemeye devam ediyor. Qashqai, X-Trail, Micra ve Navara modellerinde faiz oranını “yüzde 0” olarak belirleyen Nissan, Qashqai, X-Trail ve Navara'da 40 bin, Micra'da ise 20 bin TL'ye varan kredi tutarları için 12 aya varan vade imkânı da sunuyor. Nissan'ın ikonik SUV modeli Juke ise, Mart ayı boyunca tüm versiyonlarda 20.000 TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajı ile Nissan Yetkili Satıcıları'nda meraklılarını bekliyor.

Nissan ile UEFA Şampiyonlar Ligi Final Yolculuğu

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sponsoru Nissan, Qashqai veya X-Trail satın alan bir kişi 1 Haziran'da Madrid'de gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçına çift kişilik bilet kazanacak. 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere 31 Mart tarihine kadar Nissan'dan araç alan bir kişi, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne çift kişilik bilet ve 2 gece 3 gün konaklayabilecekleri tatil kazanacak.

Serviste Online Randevuya yüzde 15 İndirim

Nissan Yetkili Servislerinde 3 yaş üstü ve garanti kapsamı dışı araçlar için başlatılan kampanya ile Nissan sahipleri, araç bakımını uzman personel ve orijinal ekipman güvencesiyle 535 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırma şansına sahip oluyor.