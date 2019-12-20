Maserati 105 yaşında!

Maserati, gerçekleştirdiği yatırımlarla geleceğin otomobil dünyasına yön vermeye hazırlanıyor. Modena'daki fabrikasında gerçekleştirdiği modernizasyonlarla üretim felsefesi ve teknolojisini daha da ileriye taşıyan marka, 2020 yılında köklü geçmişini görkemli bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor.

BOLOGNA’DAN MODENA’YA UZANAN YOLCULUK

Maserati, 1914 yılında Alfieri Maserati ve kardeşlerinin kurduğu “Società Anonima Officine Alfieri Maserati” şirketi ile Bologna'da doğdu. Neptün Çeşmesi’nden esinlenen ünlü Tridente (üç dişli mızrak) logolu ilk otomobili 1929 yılında üreten Maserati kardeşler, 10 yıl sonra şirketlerine Orsi ailesini dahil etti ve markanın yeni merkezi Modena oldu. Dünyaca ünlü bir otomobil markası olma amacıyla araştırma ve inovasyon yatırımlarına devam eden Maserati için 1940 yılında Viale Ciro Menotti fabrikası devreye alındı. 1947 yılında ise ilk yol otomobili A6 1500 üretildi. Maserati, 1963 yılına gelindiğinde Quattroporte ile yüksek performanslı lüks sedan sınıfına giriş yaptı. 1967-75 yılları arasında Citroen ve 1976-1993 yılları arasında De Tomaso bünyesinde otomobil üretmeye devam eden marka, en çok satan araçlarından olan Biturbo'yu bu dönemde dünya sahnesine sundu.

1993 yılında Fiat bünyesine geçen Maserati, Eylül 1997'de Ferrari'ye bağlandı ve 1998 yılında 3200 GT modelini yollara çıkardı. 2001 yılında ABD pazarına Spyder ile giriş yapan marka büyük başarılara imza attı. 2005 yılında tekrar Fiat'a bağlanan Maserati, 2007 yılında Detroit Otomobil Fuarı'nda 5. nesil Quattroporte'yi tanıttı. Otomatik şanzımanlı bu model, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Orta Doğu gibi pazarlarda büyümeye yönelik önemli bir adım oldu. Aynı yıl, marka tarihinde bir dönüm noktası olan GranTurismo modeli Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı. 2009 yılında GranCabrio tekrar sahneye çıkarken, bunu bir dizi model yeniliği takip etti. 2013 yılında Detroit Otomobil Fuarı'nda 6. nesil Quattroporte tanıtılırken yine aynı yıl Şangay Otomobil Fuarı'nda Ghibli, 2016 yılında ise Cenevre Otomobil Fuarı'nda markanın ilk SUV modeli olan Levante ile gövde gösterisi yapıldı. FCA grubunun Maserati için üretim yapan Avv. Giovanni Agnelli Fabrikası ise 2019 yılında, Ghibli modelinin 100 bininci adedini banttan indirdi.

BAŞARILARLA DOLU MOTORSPORLARI TARİHİ

1926 yılında ilk kez Targa Florio’da yarışan Tipo 26, Alfieri Maserati pilotajında 1,5 litreye kadar olan sınıfta birinci oldu. Bu başlangıcı 1939 ve 1940 olmak üzere iki yıl üst üste Indianapolis 500; 1937, 1938, 1939 ve 1940 olmak üzere dört yıl üst üste Targa Florio; dokuz F1 galibiyeti ve Juan Manuel Fangio ile 1957 F1 Dünya Şampiyonluğu olmak üzere birçok zafer takip etti. Zaman zaman parkurlardan uzak kalsa da, 2005 ile 2010 yılları arasında MC12 ile kazanılan zaferi ile ses getirdi. Maserati, MC12 ile GT otomobiller için en yüksek yarış kategorisi seviyesi olan FIA GT'de de altı adet şampiyonluk kazandı.

GEÇMİŞ İLE GELECEK MODENA’DA

Modena'da yer alan Viale Ciro Menotti tesisinin üretim hattındaki yenileme ve güncelleme çalışmaları sürerken, 2020 yılında üretilecek süper spor otomobilin geliştirmeleri de devam ediyor. Bu doğrultuda kamuflajlı olarak Modena sokaklarında sürüşe çıkan yeni spor otomobil test ediliyor.