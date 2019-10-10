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Maserati’den 5 milyar euroluk yatırım!

Maserati, Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) İtalya’ya yaptığı 5 milyar Euro’luk yatırım ile tesis yenileme, elektrifikasyon ve otonom sürüş teknolojileri kapsamındaki planlarını duyurdu. Maserati DNA’sına özgü sürüş dinamiklerinin yanında hızlı şarj özellikleri, yeni nesil elektrik bataryaları ve güç aktarma teknolojisiyle birleştirilecek olan araçlar, Modena, Cassino ve Torino’daki tesislerde üretilecek.

Sozcu.com.tr
12:25 -
Haberler Otomotiv
Maserati’den 5 milyar euroluk yatırım!

Maserati, elektrikli araçlar, otonom sürüş teknolojileri ve üretim hatlarındaki yenilikler kapsamında 5 milyar Euro tutarında yatırım planlıyor. Plan dâhilindeki yeni modeller, teknolojiyle Maserati'nin geleneksel değerlerini aynı potada birleştirecek benzersiz spor otomobiller olarak tasarlanıyor. Markanın Modena'daki fabrikasında 800 milyon Euro'luk yatırım ile devreye alınacak yeni üretim hattının 2020 yılının ilk çeyreğinde açılması planlanıyor. Elektrikli Maserati serisinin üretiminin plan dâhilinde 2021 yılında başlaması bekleniyor.

Maserati GranTourismo

Ghibli hibrit geliyor!

Maserati Ghibli, 2020 yılında markanın ilk elektrikli hibrit güç ve aktarma organına sahip otomobili olacak. Maserati'nin geleneksel değerlerini elektrikli araç teknolojisiyle aynı potada eriten benzersiz bir spor otomobil halini alacak olan elektrikli Ghibli, elektrikli güç ve aktarma organlarını sağlamak üzere üretim hattı yenilenen Modena fabrikasında üretilecek.

DNA Euro Fiat hibrit İtalya otomobil Torino
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