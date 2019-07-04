MASFED’ten ÖTV indiriminin sona ermesi hakkında açıklama

MASFED Başkanı Aydın Erkoç konuyla ilgili yaptığı açıklama, “İlk kez 2018 yılı Kasım ayında yürürlüğe giren ve iki kez uzatılan indirim uygulamasının sona ermesi her ne kadar üretici, satıcı ve distribütörler gibi sektörümüzü diğer değerli paydaşları açısından hayal kırıklığı yaratsa da, iki tarafı olan bu terazideki diğer kısım olan ve federasyonumuzun da temsilini üstlendiği ikinci el sektörü adına olumlu bir gelişme olarak karşılanmıştır. ÖTV indiriminin sona ermesi sonrası sıfır araç fiyatlarında matrahı 70 bin TL'ye kadar olan otomobillerde yüzde 11,54, 70 bin TL ile 120 bin TL arasındakilerde ise yüzde 11,11'lik bir artış beklenmektedir. Diğer taraftan 2. el araç fiyatlarındaysa ilk etapta kayda değer bir artış beklenmemekle beraber, yaz sonuna doğru tahmini yüzde 5-10 arası bir artış olacağını öngörmekteyiz. Yüksek Kredi faizlerinde herhangi bir gerileme olmadığı takdirde, sıfır araç satışlarında gerileme olacağı aşikar. Ancak 2. el pazarının çok daha hareketli olacağını söyleyebiliriz.

Hiç kuşkusuz devletin vergi kaynakları açısından en güvenilir ve takip edilebilir sektörü olan otomotivde uygulanan vergi tasarrufları, ülkemizin bugünü ve geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Kaldı ki dün olduğu gibi yarınlarda da Türkiye'nin ihracat lokomotifi sektörü olmayı sürdürecek Otomotiv Sanayii'ni destekleyecek tedbirler almak da, sanayinin sürdürülebilir geleceği adına dikkate alınmalıdır. Ancak alınan tedbirlerle sektörde bir kısım paydaşların geleceklerine destek olunurken diğer paydaşların geleceklerinin tehlikeye atıldığı da göz ardı edilmemelidir.

2018 sonunda yürürlüğe giren düzenleme, aralarında sıfır kilometre otomotiv satışı da yapan 70 binden fazla tüccar, esnaf ve kurumun sahip olduğu 7 milyonun üzerindeki ikinci el aracın satış rakamını olumsuz etkilemiştir. Aynı şekilde milyonlarca vatandaşımızın aracı da bir günde yaklaşık yüzde 10 oranında değer kaybetmiştir. Neticede düzenleme hem vatandaşımızı hem filo kiralama sektörünü hem de üyelerimizi olumsuz etkilenmiş ve özellikle 2. el araç ticaret ekosistemi dahilindeki paydaşların varlıklarını sürdürmelerini tehlikeye atmıştır.

Bilinmeli ki Türkiye'de sadece araç parkıyla değil, toplamda erişim sağladığı insan sayısıyla da otomotivin en büyük paydaşı olan Motorlu Araç Satıcıları, bugüne kadar uygulanan ÖTV indirimi ve yüksek faiz oranları nedeniyle çok zor günler geçirmiştir. ÖTV indirimi uygulamasının sona ermesi ile sektörümüz daha rahat nefes almış ve geleceğe daha umutla bakma fırsatı bulmuştur. Bundan sonraki süreçte de federasyonumuz, otomotiv sektörünün diğer paydaş STK'ları ile ortaklaşa hareket etmeye devam edecektir. Otomotiv sektörünün tüm paydaşlarının bir bütün olarak; devlet kurumları, direkt muhatapları ve bürokrasi ile yakın işbirliği ve diyalog halinde olması gerektiğinin önemi bir kez daha görülmüştür.

MASFED olarak, geçmişte olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de Enflasyonla Topyekûn Mücadele kapsamında devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”