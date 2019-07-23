Mazda MX-5 30. yaşında!

Dünyanın en önemli roadster otomobil modelleri arasında gösterilen MX-5 dört jenerasyon olarak otomotiv dünyasındaki yerine devam ediyor. 1989 yılında başlayan MX-5 serüveni o yıldan bugüne kadar devam etti.

30. yılına özel olarak portakal renginde yeni bir gövde rengiyle tasarlanan 30th Anniversary Edition bünyesinde bir takım güncellemeleri de barındırıyor.

Bu güncellemelerden en önemlisi aracın gövde rengi ve bu renkle uyumlu olan iç döşeme dikişleri. Sonrasında ise dışarıdan fark edilen en temel farklılık 17 inç boyutundaki Rays markalı jantları. Bu jantlar füme renginde ve standart jantlardan daha hafif. Jantların hemen içinde kalan turuncu renkli Brembo kaliperler de dikkat çeken bir diğer detay…

Otomobilin içine göz attığınızda ise Recaro imzalı spor koltuklar ve bolca alkantara kaplama detayı hemen dikkat çekiyor. Recaro koltuklar standart MX-5 koltuklarına göre daha alçak oturma pozisyonu sunduğu için otomobilin üzerini açtığınızda rüzgar saçlarınızı okşayamıyor. Bu bende güzel bir detay olarak öne çıktı.

Ön konsol, kapı içleri ve koltuklarda kullanılan alkantara detaylar ise aracın küçük ve sportif kabinine daha şık bir ambiyans katmış. Ayrıca turuncu dikişlerde otomobilin gövde rengiyle olan uyumunu bir adım öteye taşımış.

MX-5 30.yıl özel edisyonunun motor kaputunu açtığınızda ise karşınıza 2 litrelik, 4 silindirli ve atmosferik motor çıkıyor. Bu motor 181 beygir güç ve 205 Nm tork üretiyor. Arkadan itişli olan otomobilin gücü aktarma görevini ise 6 ileri düz şanzıman yerine getiriyor.

Toplam olarak dünya genelinde 3000 adet üretilecek olan Mazda MX-5 30th Anniversary Edition’ın hem RF hem de kumaş tavanlı versiyonları olacak. Otomobilden ülkemizde toplamda 6 adet getirilecek

ve bu 6 adetin hepsi satılmış durumda. Ülkemizdeki fiyatı ise 2 litrelik motora sahip olduğu için 325 bin TL.