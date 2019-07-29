Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mazda severler için dev hizmet : Mazda Frey Müzesi

Mazda'ya gönül vermiş olan bir otomobil satıcısı düşünün, tam 150 tane Mazda marka otomobili var... Mazda Frey, markanın Almanya'daki en önemli bayilerinden biri ve firmanın kurucusu olan Walter Frey, markaya olan sevgisini bu müze ile taçlandırmış.

Fatih TAN
09:01 -
Haberler Otomotiv
Mazda severler için dev hizmet : Mazda Frey Müzesi

Ausburg / Almanya

Münih’in kuzeyinde yer alan Ausburg, bulunduğu bölgenin en zengin semtlerinden biri.

1987 model Mazda RX-7 Grup B yarış otomobili

Japon otomotiv endüstrisinin en önemli markalarından biri olan Mazda’nın burada müzesinin olması kulağa ilk geldiğinde oldukça ilginç.

1992 Model Mazda AZ-1

Frey’in Klasik Mazda Otomobil Müzesi’nin arkasında ise Mazda bayi olan Walter Frey ve çocukları yer alıyor.

sozcu.com.tr Otomotiv editörü Fatih Tan ve Mazda Frey Müzesi sahibi Walter Frey

1971 yılında Walter Frey, Ausburg’a yakın bir bölge olan Gersthofen’da Auto Frey’i kurmuş.

2003 model Mazda MX-5 Coupe

Bir aile şirketi olan Auto Frey 1978 yılında Mazda bayi olarak ticaret hayatına devam etmeye başlamış.

1972 Model Mazda Chantez ve 1966 Model Mazda Luce 1500

Walter’ın Mazda’yı tercih etmesindeki en büyük sebep ise markanın imzası niteliğinde olan Rotary motorlarının kullanılması.

Rotary motorların en önemli örneklerinden biri olan 1992 model Mazda RX-7

Wankel olarak da bilinen bu motor teknolojisi bugün müzeyi ziyaret eden ziyaretçilere Walter Frey tarafından keyifle anlatılıyor.

Türkiye’de en çok bilinen Mazda modellerinden biri olan 2004 model RX-8. Bu otomobilde Rotary yani Wankel tarzında motora sahip.

Ben de bu ziyaret esnasında Walter ile konuşma fırsatı buldum. İşine olan aşkı ve ilgisi onu bu noktaya getirmiş.

2009 model Mazda MX-5 Superlight versiyon

Walter’ın bugün yaklaşık 150 tane Mazda marka otomobili var. Müzede sergilenen otomobillerden kimi restore edilmiş, kimi de orijinal halinde saklanıyor.

1993 Model 323 GT-R ve 1991 Model 323 f

Walter yaklaşık 30 yıldır klasik otomobil toplamaya çalışıyor.

1962 model Mazda K360 – 1962 model Mazda Carol – 1961 model Mazda R360

Bunun başlangıcını ise 1980 yılında New Jersey’den satın aldığı Mazda Cosmo Sport ile sağlamış.

Walter Frey’in koleksiyona başladığı ilk otomobili olan 1980 yılında New Jersey’den satın aldığı Mazda Cosmo Sport

Koleksiyonunda 1930 yılından günümüze kadar üretilen Mazda modelleri var.

Mazda AZ-1 ve müzeden derinlemesine bir görüntü

Walter Frey’in müzede sergilediği otomobil sayısı ise 50.

Bu fotoğrafta markanın ilk Rotary yani Wankel motorlu otomobilleri bulunuyor.

Bu modellerin çoğu markanın Wankel motoruyla ürettiği otomobillerinden oluşuyor.

1992 Model Mazda MX-5

Bizim ziyaretimizde İngilizce yapılan anlatım ise müzenin tarihinde bir ilk denebilir. Öncesinde müzeyi ziyarete gelenler genel olarak Almanca anlatımla karşılaşıyorlarmış.

Müzede MX-5 çok farklı versiyonları da sergileniyordu.

Müze salıdan pazar gününe kadar sabah akşam 6 aralığında açık bulunuyor. Yetişkinlerin müzeye giriş ücreti 5 Euro olarak belirlenmiş. 12 yaşının altında olan çocuklardan ise giriş ücreti alınmıyor.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more