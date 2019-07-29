Mazda severler için dev hizmet : Mazda Frey Müzesi

Ausburg / Almanya

Münih’in kuzeyinde yer alan Ausburg, bulunduğu bölgenin en zengin semtlerinden biri.

Japon otomotiv endüstrisinin en önemli markalarından biri olan Mazda’nın burada müzesinin olması kulağa ilk geldiğinde oldukça ilginç.

Frey’in Klasik Mazda Otomobil Müzesi’nin arkasında ise Mazda bayi olan Walter Frey ve çocukları yer alıyor.

1971 yılında Walter Frey, Ausburg’a yakın bir bölge olan Gersthofen’da Auto Frey’i kurmuş.

Bir aile şirketi olan Auto Frey 1978 yılında Mazda bayi olarak ticaret hayatına devam etmeye başlamış.

Walter’ın Mazda’yı tercih etmesindeki en büyük sebep ise markanın imzası niteliğinde olan Rotary motorlarının kullanılması.

Wankel olarak da bilinen bu motor teknolojisi bugün müzeyi ziyaret eden ziyaretçilere Walter Frey tarafından keyifle anlatılıyor.

Ben de bu ziyaret esnasında Walter ile konuşma fırsatı buldum. İşine olan aşkı ve ilgisi onu bu noktaya getirmiş.

Walter’ın bugün yaklaşık 150 tane Mazda marka otomobili var. Müzede sergilenen otomobillerden kimi restore edilmiş, kimi de orijinal halinde saklanıyor.

Walter yaklaşık 30 yıldır klasik otomobil toplamaya çalışıyor.

Bunun başlangıcını ise 1980 yılında New Jersey’den satın aldığı Mazda Cosmo Sport ile sağlamış.

Koleksiyonunda 1930 yılından günümüze kadar üretilen Mazda modelleri var.

Walter Frey’in müzede sergilediği otomobil sayısı ise 50.

Bu modellerin çoğu markanın Wankel motoruyla ürettiği otomobillerinden oluşuyor.

Bizim ziyaretimizde İngilizce yapılan anlatım ise müzenin tarihinde bir ilk denebilir. Öncesinde müzeyi ziyarete gelenler genel olarak Almanca anlatımla karşılaşıyorlarmış.

Müze salıdan pazar gününe kadar sabah akşam 6 aralığında açık bulunuyor. Yetişkinlerin müzeye giriş ücreti 5 Euro olarak belirlenmiş. 12 yaşının altında olan çocuklardan ise giriş ücreti alınmıyor.