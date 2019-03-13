Meksika Rallisi’nde zafer Ogier ile Citroen’in oldu!

Sébastien Ogier ve Co-Pilot Julien Ingrassia ikilisi güne lider olarak başladıktan sonra yoğun baskıya rağmen birinciliği bırakmadı ve günü zaferle tamamladı. Power Stage etabından aldığı 5 Bonus Puan ile birlikte ikili Meksika Rallisi'ndeki en iyi performansı sergiledi.

Altı dünya şampiyonluğu bulunan pilot, ilk günün en teknik etaplarından biri olan El Chocolate (31.57 km) etabının ikinci bölümünde liderliği ele aldı. Sonraki gün SS10'da zaman kaybeden ikili tekrar hızlanarak kısa sürede liderliği tekrar geri aldı. İkili diğer etaplarda da başarılı bir performans sergileyerek hafta sonunu galibiyetle tamamladı.

Meksika'daki henüz ikinci yarışlarında Esapekka Lappi ve Janne Ferm ikilisi sahip oldukları potansiyeli gözler önüne sermeyi başardılar. El Chocolate (31.57km) etabında takım arkadaşlarının sadece 6,2 saniye gerisinde en iyi 4'üncü zaman ve ardından en iyi 2'inci zaman (SS7) gibi başarılarla Cuma gününü 4'üncü pozisyonun sadece 2 saniye gerisinde 5'inci olarak tamamladı. Ertesi güne hızlı başlayan ve C3 WRC ile muhteşem bir uyum sergileyen ikili zemin şartlarındaki anlık değişim nedeniyle araç zemin ile temasını kaybedince yol dışına çıktı. Power Stage'te puan toplayan ekip şampiyonanın sonraki ayaklarında iddialı olabilecek bir potansiyele sahip olduklarını gösterdiler.

Citroën Total WRT Pilotu Sébastien Ogier yapmış olduğu değerlendirmede: “Meksika benim için çok özel bir yer. Burada 5'inci kez zafere ulaşmaktan ve şampiyona için çok kıymetli puanlar toplamaktan son derece memnunum. Buraya puan toplamaya geldik. Açık söylemek gerekirse bizim için sorunsuz bir hafta sonu olmadı, ama sorunlarla başa çıktık ve onları aştık. C3 WRC'de görmüş olduğum potansiyel büyümeye devam ediyor. Tüm ekibe katkı, destek ve çabaları için ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Sonraki etaplarda da aynı başarıyı göstermeyi umuyoruz.” dedi.

Dünya Ralli Şampiyonasının bir sonraki ayağı 28-31 Mart 2019 hafta sonunda Korsika'da gerçekleşecek.

YARIŞ SONUCU



1. Ogier / Ingrassia (Citroën C3 WRC) 3:37:08.0

2. Tänak / Järveoja (Toyota Yaris WRC) +30.2

3. Evans / Martin (Ford Fiesta WRC) +49.9

4. Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 WRC) +1:27.0

5. Meeke / Marshall (Toyota Yaris WRC) +6:06.2

6. Guerra / Zapata (Skoda Fabia R5) +15:35.5

7. Bulacia Wilkinson / Cretu (Skoda Fabia R5) +18:51.5

8. Latvala / Anttila (Toyota Yaris WRC) +18:55.9

9. Sordo / Del Barrio (Hyundai i20 WRC) + 22:44.1

14. Lappi / Ferm (Citroën C3 WRC) +1h03'40''5

DÜNYA ŞAMPİYONASI TAKIM KLASMANI PUAN DURUMU



1. Toyota Gazoo Racing – 86 Puan

2. Citroën Total WRT – 78 Puan

3. Hyundai WRT – 77 Puan

4. M-Sport Ford WRT – 45 Puan

DÜNYA ŞAMPİYONASI SÜRÜCÜ KLASMANI PUAN DURUMU



1. Ott Tänak – 65 Puan

2. Sébastien Ogier – 61 Puan

3. Thierry Neuville – 55 Puan

4. Kris Meeke – 35 Puan

5. Elfyn Evans – 28 Puan

6. Esapekka Lappi – 20 Puan

7. Sébastien Loeb – 18 Puan

8. Jari-Matti Latvala – 14 Puan

9. Andreas Mikkelsen – 12 Puan