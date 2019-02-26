Skoda’nın en yeni SUV modeli karşınızda!

Hakkında birden fazla haberin ortaya çıktığı, merakla beklenen modeli Kamiq karşınızda. Otomobil B-SUV segmentinde markayı temsil edecek. Volkswagen’in T-Roc ve Seat’ın ise Arona modellerinin altyapısını taşıyan otomobil Cenevre Otomobil Fuarı’nda canlı ve kanlı olarak yerini alacak.

Kamiq’in dış tasarımına baktığınızda Skoda markasının alışkın olduğumuz “Elmas Kesim” tasarım dilinden izler taşıdığını fark ediyorsunuz. Ön tamponun ortasına yerleştirilen farlar, hemen üzerinde yer alan gündüz farları ise Skoda’da ilk defa gördüğümüz bir aydınlatma grubu tasarımı.

Otomobilin yan profili ise yüksek omuz çizgisi ve keskin çizgilerle domine edilmiş ancak jantların tasarımı gövde tasarım çizgisine göre daha yumuşak bir şekilde tasarlanmış.

Kamiq’in arkasına göz attığınızda ise Karoq ile benzer bir görünüm stoplardan dolayı dikkatinizi çekiyor. İki stop arasına yazılan marka ismi ise yeni bir detay diyebiliriz.

Otomobilin içine baktığınızda üç kollu Skoda direksiyonu, yarı deri yarı kumaş koltuklar, konsol ortasında yer alan dokunmatik ekran ilk etapta size merhaba diyor. Kamiq’in gösterge panelini tamamen dijital olan 10.25 inçlik ekranla satın alabiliyorsunuz. Ayrıca multimedya ekranını da 6.5, 8 ve 9.2 inç boyutlarında satın alabiliyorsunuz. Bu ekran üzerinden navigasyon bilgilerine, multimedya sistemine, ses sistemine, araç bilgilerine, sisteme bağlı olan akıllı telefonunuza erişebiliyorsunuz.

Kamiq’in boyutları hakkında bilgi vermemiz gerekirse otomobilin uzunluğu 4241 mm, genişliği 1793 mm ve yüksekliği 1531 mm boyutlarında. 400 litre en az bagaj hacmi olan otomobilin bu bölümü 1395 litreye kadar genişleyebiliyor.

Skoda Kamiq’in motor seçeneklerine bakacak olursanız da karşınıza 115 hp üreten 1.0 litrelik üç silindirli benzinli motor ve 150 hp güç üreten 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motorun yanı sıra 1.6 litrelik 115 hp'lik bir dizel motor da yer alıyor. Ayrıca bu alternatifler arasında doğalgazla çalışan bir ünite daha sunuluyor. Yalnızca ön tekerlekten çekiş sistemiyle sunulan araçta DSG şanzıman opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.