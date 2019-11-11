Mercedes 1100 çalışanıyla yollarını ayıracak!

Daimler’in yeni CEO’su Ola Kallenius firmanın merkezi olan Londra’da Perşembe günü yaptığı açıklamada işten çıkarmaları onayladıklarını açıkladı.

Alman üreticinin 2.6 milyar euroluk dizel motorlarla alakalı cezası bulunuyor. Ayrıca 60 bin GLK model aracın geri çağrıldığını da belirtmekte fayda var. Bunların hepsi markaya ciddi maliyetler oluşturuyor ve bu maliyetlerin etkisini azaltmak için işten çıkarmaya gitmeyi tercih ediyorlar. Ayrıca yılın ikinci çeyreğindeki 1.2 milyar euroluk zarar grubun 10 yıldaki ilk 3 aylık zararı oldu…

İşten çıkarılması planlanan kişiler yönetimin 10’u olan 1100 kişiyi oluşturuyor. Yüksek maaş alan çalışanlar olduğu da söyleniyor. Çalışanlar tarafından pek iyi olarak kabul edilmeyen bu durum hakkında Grubun Yönetim Kurulu Üyelerinden Michael Brecht, “Şirketin bu talebine çalışanlar haklı olarak duygusal yaklaşıyor ancak maliyet azaltmanın kaçınılmaz olduğunu kabul etmeliyiz. Kallenius’un önerileri şirketin mali durumuna uygun bulunmuyor bu nedenle de kategorik olarak reddediliyor” açıklamasında bulundu.

Kallenius ve Brecht’in yaptığı görüşme sonrası Brecht, “Bu durum şu an içinde bulunduğumuz sonbahar mevsimi gibi henüz donmadı ama gittikçe daha fırtınalı ve daha bulutlu bir hâl alacak” dedi.