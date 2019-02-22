Mercedes-Benz, efsane modelini sonlandırıyor!

90’lı yılların sonunda SLK olarak markanın ürün gamında yer alan otomobil günümüzde hayatına SLC olarak devam ediyor. Mercedes tarafından gelen açıklama ise SLC’nin Final Edition yani son üretim edisyonunun üretildiği yönünde.

Marka, SLC’yi 2020 yılında bitirme kararı aldı. Roadster tasarımında olan otomobil son üretim versiyonu sarı renkli, 5 kollu AMG jantlı ve AMG tasarımlı. Ayrıca bu otomobilde 2 litre 241 beygir güç ve 370 Nm tork üreten motor yer alıyor. Markadan bu modelden sonra yerini alacak yeni bir versiyonla alakalı bir bilgilendirme yapmadı.