Mercedes-Benz GLA’nın en yeni hali

Mercedes-Benz’in A Serisi modeli yenilendikten sonra gözler bu model ile aynı temeli kullanan GLA’ya çevrildi. GLA ilk defa 2013 yılının sonlarında tanıtılmış ve o günden bu ana sadece bir defa makyaj operasyonuna uğramıştı.

Makyajlı otomobili ilk defa Macaristan’da görme ve kullanma fırsatı bulmuştum. Makyajlı olan otomobil daha fazla off-road kabiliyetine sahip ve ufak tasarım detaylarıyla ilk versiyondan kolay olmasa da bir şekilde ayrılabiliyordu.

Bugün GLA’nın makyajlı modelinin Night Edition olanını kullanma fırsatı buldum. Otomobilin tasarımına başlamadan önce Night Edition’ın farklarından bahsetmek istiyorum.

Night Edition ekstra farklılıkları deri kaplı ön konsol, Edition logoları, Edition logolu paspaslar, parlak siyah renkli tavan rayları, karartılmış arka camlar, parlak siyah renkli jantlar, karbon fiber desenli süslemeler, Apple CarPlay ve Android Auto. Geri kalan tüm detaylar AMG donanımla aynı.

GLA 200 AMG Night Edition ile karşılaştığınızda otomobilin parlak siyah detayları aracın farkını rahat bir biçimde gösteriyor.

Otomobilin ön kısmında parlak siyah renkli motor ızgarası ve AMG donanıma özel aerodinamik tampon sizi karşılıyor.

Otomobilin led teknolojili farları ve gündüz ledleri de dikkat çeken unsurlar arasında.

Aracın yanına baktığınızda ise GLA’nın off-road karakterini destekleyen plastik detaylar hemen dikkatini çekiyor. Ön çamurluklarda yer alan Edition logoları GLA’nın donanımıyla birlikte gelen ekstra detaylar arasında.

Yan profilde bir dikkat çeken unsur da 19 inç boyutunda parlak siyah renkli AMG jantlar oluyor.

Otomobilin arkasında ise iki parça olan egzoz difüzörü parlak ve mat siyah olarak renklendirilmiş. AMG donanım sayesinde ortaya çıkan çift egzoz çıkışları otomobilin sportif yapısına destek sağlamış durumda.

GLA’nın tasarımını bir kenara bırakıp boyutlarına bakarsak aracın 1483 mm yüksekliğe, 2022 mm genişliğe ve 4443 mm uzunluğa sahip olduğunu görüyoruz.

Otomobilin aks mesafesi 2699 mm iken bagaj hacmi en az 427 litre.

Test otomobilimizin ağırlığı ise 1360 kg.

GLA’nın içine göz attığınızda ise karşınıza makyajsız versiyondan tanıdığınız bir kabin çıkıyor.

Üç kollu Mercedes-Benz direksiyonu markanın diğer modellerinden tanıdık.

Ön konsolun ortasına konumlandırılmış olan ve sonradan takılmış gibi gözüken multimedya ekranı ise 8 inç boyutunda.

Ön konsolun Night Edition donanımı sayesinde deri kaplandığını ve karbon fiber detaylara kavuştuğunu da tekrar belirtmemde fayda var.

Ancak makyaj operasyonu otomobilin ön konsolundaki tuş kalabalığını ortadan kaldırmamış durumda.

Otomobilin içindeki bir diğer dikkat çeken unsur ise iki parçalı koltukları. Kafalıkla birlikte olan koltuğun sırt kısmı dışarıdan çok sportif içeriden de oldukça ergonomik.

GLA’nın arka koltukları ise 3 yetişkin ile seyahat etmeye pek müsait değil ayrıca ortalamanın biraz üzerinde 2 yetişkinle bir arka bölümde sorun çıkabilir…

GLA 200 AMG Night Edition’da markada son günlerini yaşayan 1.6 litrelik, 156 beygir gücünde, 4 silindirli, turbo motor bulunuyor. Bu motorun gücünü ön tekerleklere 7 ileri çift kavramalı şanzıman iletiyor.

Segmentinde kendisini ispatlayan motorlardan biri olan bu ünite ortalama olarak 6.5 lt / 100 km’lik karma yakıt tüketimi ortalamasına sahip. Ben bu aracı kullandığım 300 km süre boyunca ortalama olarak 8.8 lt / 100 km yakıt tüketimi verisine ulaştım. Ancak çoğunlukla şehir içi yoğun trafikte olduğumu belirtmeliyim.

GLA’yı kullanmaya başladığınız ilk andan itibaren yerden çok az yüksek olan bir kompakt otomobil kullandığınızı hissediyorsunuz. Özellikle otomobilin yüksek sürüş pozisyonu bu hissi temelden kullanıcıya verirken virajlı yollarda çok esnemeyen gövdesiyle otomobil güven hissini iliklerinize kadar hissettiriyor.

Sahip olduğumu AMG donanımı, motor ve şanzıman kombinasyonu sayesinde GLA hem zorlu olmayan arazi koşullarında hem de asfalt yolda işinizi tam manasıyla görebilecek biçimde tasarlanmış. Özellikle

günümüzdeki SUV ürünlerini ve bu araçların kullanıldığı ortamları düşündüğümüzde GLA lüks, konforlu ve her dertle başa çıkabilir tarzda cevaplar veriyor.

GLA’nın ülkemizdeki satış fiyatı 285 bin 600 TL’den başlıyor. AMG Night Edition donanımlı yani test aracımızın kombinasyonunda olan versiyon ise 332 bin 500 TL’lik etiket fiyatına sahip.