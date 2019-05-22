Mercedes-Benz Türk StartUP 2019’da 60 girişimci ile eğitim kampında buluştu

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden bir veya birkaçına katkıda bulunan startup'ların başvurduğu yarışmada ön elemeyi geçen 60 startup içerisinde 17 farklı hedefe katkıda bulunan girişimciler yer alıyor. Ön elemeyi geçen yarışmacıların yüzde 30'u 3'üncü hedef olan “Sağlıklı Bireyler”e, yüzde 30'a yakını 8'inci hedef olan “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”ye, yüzde 20'si ise 11'inci hedef olan “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları”na katkıda bulunuyor. Startup'ların katkı sağladığı, öne çıkan diğer hedefler ise; 12'nci hedef “Sorumlu Tüketim ve Üretim”, 9'uncu hedef “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”, 10'uncu hedef “Eşitsizliklerin Azaltılması”, 13'üncü hedef “İklim Eylemi” ve 5'inci hedef “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” oldu.

Ön elemeyi geçenlerin yüzde 30'u kadın girişimcilerden oluşuyor



Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasına başvuran kadın girişimcilerin sayısı her sene artıyor. Bu sene ön elemeyi geçen 60 girişimin yüzde 30'u kadınlardan oluşuyor. İlk 60'a kalanların yüzde 83'ünün eğitim seviyesi lisans ve lisansüstü doktora seviyesinde. Bu yıl ilk 60 arasına girenlerin yaşları 19'dan 49'a kadar uzanıyor. Ön elemeyi geçenlerin yaş ortalaması 30 olarak tespit edilirken; 1980 ile 2000 yılları arasında doğan Y Kuşağı yüzde 83 ile çoğunluğu oluşturdu.

Mercedes-Benz Türk 150.000 TL'lik ödülden daha fazlasını veriyor



Projenin bundan sonraki adımlarında ilk elemeyi geçen 60 startup, katıldıkları eğitim kampında aldıkları bilgileri de kullanarak bir video başvurusu hazırlayacaklar. Jüri bu videoları değerlendirerek ilk 10 startup'ı belirleyecek. Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında ilk 10'a kalan startup'lar, “StartUP Boost” adlı özel bir gelişim programına katılacaklar. Bu eğitim programının ardından jüri sunumları yapılacak ve ilk 10 içinden “Teknoloji”, “Sosyal fayda” ve bu sene “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konusu olarak belirlenen “Juri Özel Ödülü” olmak üzere 3 kategoride belirlenecek 3 startup'a 50'şer bin TL para ödülü verilecek. Mercedes-Benz Türk'ün ilk 10 startup'a bir diğer ödülü ise onlara özel hazırlanmış Almanya ziyareti olacak.