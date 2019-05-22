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Mercedes-Benz Türk’ten bir ilk!

Mercedes-Benz Türk’ün yetkili servislerinden Mersal Otomotiv, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nu inşa eden ve işleten ICA Yatırım ve İşletme A.Ş. ile Bi’ Mola Reşadiye dinlenme tesisinde, Kuzey Çevre Otoyolu üzerindeki ilk yetkili servisini açmak üzere anlaşma imzaladı. Mercedes-Benz markalı çekici ve kamyonlara satış sonrası hizmetler sağlayacak servis ilk aşamada kamyon ürün gruplarına hizmet verecek.

Sozcu.com.tr
11:39 -
Haberler Otomotiv
Mercedes-Benz Türk’ten bir ilk!

Yetkili servis, il sınırları içinde ve Kuzey Çevre Otoyolu boyunca acil yol yardımı ve çekici hizmetleri vererek önemli bir açığı kapatacak. Ağırlıklı olarak bakım ve küçük çaplı onarım hizmetlerinin verileceği serviste müşteriler, dinlenme esnasında rahatlıkla servis hizmeti alırken, zaman ve maliyet anlamında tasarruf edebilecek.

İçtur İstanbul Bölge Müdürü Hakan Elmastaş, Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetler Kamyon Pazarlama Grup Müdürü Mehmet Doğan, Mersal Otomotiv Sahibi ve Genel Müdürü Salih Çilsal, ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetler Kamyon Teknik Grup Müdürü Barış Sever ve ICA Otoyol Yatırım Geliştirme Müdürü Burak Işık

Kuzey Çevre Otoyolu üzerindeki ilk yetkili servis projesi için yaklaşık 2 milyon TL'lik bir yatırım yapılıyor. 1.400 metrekarelik alan üzerine kurulacak servisin 600 metrekaresini kapalı alanlar oluşturacak.

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