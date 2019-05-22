Mercedes-Benz Türk’ten bir ilk!

Yetkili servis, il sınırları içinde ve Kuzey Çevre Otoyolu boyunca acil yol yardımı ve çekici hizmetleri vererek önemli bir açığı kapatacak. Ağırlıklı olarak bakım ve küçük çaplı onarım hizmetlerinin verileceği serviste müşteriler, dinlenme esnasında rahatlıkla servis hizmeti alırken, zaman ve maliyet anlamında tasarruf edebilecek.

Kuzey Çevre Otoyolu üzerindeki ilk yetkili servis projesi için yaklaşık 2 milyon TL'lik bir yatırım yapılıyor. 1.400 metrekarelik alan üzerine kurulacak servisin 600 metrekaresini kapalı alanlar oluşturacak.