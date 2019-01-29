Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC kaç para?

0'dan 100 km/s hıza 7,9 saniyede ulaşan Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC, DYNAMIC SELECT ile gün içerisinde karşılaşılabilecek farklı sürüş koşullarının tamamında sportifliği ve fonksiyonelliği harmanlayan çok yönlü bir karakter sunuyor. Mercedes-Benz X-Class'taki en üst ekipman seviyesi olan Power donanımında satışa sunulan Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC için tavsiye edilen başlangıç fiyatı 327.000 TL.

En güçlü X-Serisi, 3 litrelik V6 silindirli dizel motora sahip. Bu motor 258 beygir güç üretirken 550 Nm tork üretiyor. X 350 d 4MATIC’in aktarma görevini ise kardeşlerine göre daha performanslı olan 7 ileri G-Tronic, çift kavramalı şanzıman yerine getiriyor. Aracın ortalama yakıt tüketimi ise karma olarak 8.9 lt / 100 km olarak belirtilmiş.

X-Serisi’nin bu güçlü versiyonunu sadece Power donanımıyla tercih edebiliyorsunuz. Bu donanım paketinde ön tampona entegre krom kaplamalı bir ön koruma, krom kaplamalı arka tampon, 19 inç 6 kollu alüminyum alaşım jantlar, LED yüksek performanslı farlar, üst kısmı ARTICO suni deri kaplama ve alüminyum görünümlü süslemelere sahip gösterge paneli, siyah ARTICO/mikro fiber DINAMICA suni deri koltuklar (isteğe bağlı olarak siyah veya fındık kahve deri döşemeler), elektrikli ayarlanabilen ve bel destekli koltuklar, THERMOTRONIC çift bölgeli otomatik klima sistemi, çok fonksiyonlu Touchpad ile birlikte bilgi ve eğlence sistemi Audio 20 CD ve 360 derece kameraya sahip Park Paketi standart olarak yer alıyor. Ayrıca araçta daha kişisel deneyimler için Stil Paketi, Kış Paketi, kahverengi veya siyah deri döşemeler ve farklı dekoratif öğeler gibi isteğe bağlı özel donanımlar da sunuluyor.

X 350 d 4MATIC’in boş ağırlığı 2249 ile 2389 kg arasında oluyor.