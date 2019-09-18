Mercedes motorlu ve makyajlı Kadjar’ı kullandım!

Fransız üreticinin ilk defa 2015 yılında bizlerle tanıştırdığı kompakt SUV sınıfının üyesi olan Kadjar’a merhaba deyin. Bu otomobili ilk defa 2015 yılında İspanya’da Navarra Çölü’nde kullanma fırsatı bulmuştum. Otomobilin bulunduğu segmentteki rakiplerine göre ne kadar başarılı ve farklı olduğunu ilk defa orada test etmiştim.

Bugün ise Kadjar’ın ilk jenerasyonunun makyajlı versiyonunu İstanbul’un yoğun trafiğinde kullandım. Kadjar’ın Renault ile Nissan ortaklığından türetilen bir model olan Kadjar aslında bulunduğu segmentin lideri olan Qashqai ile aynı altyapıya sahip.

Kadjar’ın makyajlı versiyonuyla ilk defa karşılaştığınızda otomobilin bir önceki jenerasyonundan farkını görmek istiyorsanız farlarına, ön tampon tasarımına ve motor ızgarasına dikkatlice bakın.

Farlardaki C şeklindeki gündüz ledleri bu otomobilin farklı olduğunu gösteren ilk detay.

Motor ızgarasında ise markanın logosunun etrafında bulunan şeritler hem tasarımıyla hem de krom detaylarıyla kolayca farklılaşıyor.

Kadjar’ın ön tamponunda ise sis farı ve çevresi farklılaşırken en altta yer alan gri detayla otomobilin SUV duruşu desteklenmiş.

Makyaj kapsamında otomobil yeni tasarımlı alaşım jantlara da kavuşmuş. Bunu da aracın yan profilini incelerken fark ediyorsunuz.

Eyfel kulesi motifli jantların siyah ve krom renkli tasarımı çok uzaklarda bile fark edilirken jantların büyüklüğü de dikkat çekiyor. Evet jantlar 19 inç boyutunda.

Otomobilin arkasında ise bir önceki versiyondan tanıdık olan stopların led teknolojili versiyonlarını görüyorsunuz. Ayrıca arka tampondaki arka sis ve geri vites lambası tasarımı Kadjar’ın arkasını daha uzun göstermiş.

Arka tamponun en alt kısmında ise plastik ve gri renkli bir parça detayı yer alıyor. Bu detay ön tampondaki maceracı ruhu destekleyen plastik unsurla birbirini tamamlıyor.

Kadjar’ın boyutlarında bir değişiklik yok. Otomobil 4489 mm uzunluğunda, 1836 mm genişliğinde ve 1613 mm yüksekliğinde. Ayrıca aracın aks mesafesi 2646 mm iken bagaj hacmi de 472 litre olarak belirtilmiş. Test otomobilinin özelliklerine sahip olan bir aracın ağırlığı ise 1471 kg.

Gelelim otomobilin iç kısmına. Bir önceki jenerasyonda Qashqai’den izler görmemiz mümkündü. Ancak makyaj bu benzerlikleri ortadan kaldırmış.

Öncelikle otomobilin üç kollu direksiyonu Megane, Talisman ve Yeni Clio gibi modellerden tanıdık.

Direksiyonun hemen arkasında kalan dijital gösterge paneli ise ilk versiyondan makyajlı otomobile miras kalmış.

Konsolun ortasında yer alan mutlimedya ekranı ise R-Link 2 yazılımlı ve dokunmatik hassasiyeti daha gelişmiş bir ürün. Ancak aracı kullanırken bu hassasiyetten faydalanmanız biraz zor oluyor…

Bu ekranın hemen altındaki klima kontrol düğmeleri ise Kadjar’ın iç mekanını Qashqai’den ayıran en temel yenilik olarak öne çıkıyor.

Aracın start düğmesine basıp motorunu çalıştırdığınızda ise sessiz ve titreşimsiz bir çalışma şekliyle yüzünüzde gülücük oluşuyor. Çünkü Kadjar Daimler mühendisleriyle birlikte geliştirilen 1.3 litrelik turbo beslemeli bir motora sahip.

Otomobilin bu motoru 160 beygir güç ve 270 Nm tork üretiyor. Ayrıca bu güç aracın ön tekerleklerine 7 ileri EDC şanzımanla iletiliyor. EDC Renault markasını çift kavramalı şanzımanlarına verdiği isim.

Renault’un her otomobilinde karşılaşacağınız yapay yumuşaklığa sahip direksiyon hissi markanın kullandığı direksiyon kutusu teknolojisinden kaynaklanıyor. Son yıllardaki yeni modelleriyle bu kutu üzerindeki revizyonlar direksiyonun yapaylığını azda olsa ortadan kaldırmış durumda.

Kadjar’ı kullanırken otomobilin direksiyonu size kesin cevaplar veriyor. Ayrıca süspansiyonların yumuşaklığını ise marka, 19 inç boyutundaki jantlara takılan düşük proffilli lastiklerle gidermeyi başarmış. Ancak bu lastikleri ve jantları özellikle park esnasında iyi kollamakta fayda var.

Otomobilin sahip olduğu 1.3 litrelik 4 silindirli turbo beslemeli motoru Mercedes, Dacia ve Renault markalarında kullandım ve son yıllarda kullandığım en iyi düşük hacimli turbo motor diyebilirim. Bu kararı vermemdeki en büyük nedenlerden biri motorun ekonomikliği. Bu motora sahip olan otomobillerle ortalama 300 km yol katettim ve hepsi şehir içindeydi. Bu mesafe sonucunda aracın 100 km’de bana sunduğu ortalama yakıt tüketimi 7.5 lt ile 8.0 lt arasında oldu. Kadjar’da ise bu değer 7.6 lt / 100 km idi.

Motordan memnun kalmamın bir diğer sebebiyse kullanıcısına sunduğu performansı. TCe motorlu Kadjar 0’dan 100 km/s hıza 9 saniyede ulaşabiliyor. Yaklaşık 1.5 tonluk bir otomobil için bu oldukça iyi bir rakam. Ayrıca motorun kombine edildiği EDC şanzıman doğrusal hızlanmayı iyi biçimde destekliyor.

Herkesin merak ettiği bölüme aracın fiyatına geldi sıra. Kadjar ülkemizde 1.3 TCe benzinli ve 1.5 Blue dCi dizel motor seçenkleriyle satın alınabiliyor. Her iki motor seçeneğinin de hem manuel hem de otomatik şanzıman seçeneği bulunuyor. Otomobilin başlangıç fiyatı 175 bin 650 TL olarak belirtilmiş. Benzinli otomatik bir Kadjar ise 187 bin 900 TL’den başlıyor. Dizel motor başlangıç fiyatı ise 190 bin 100 TL. Dizel otomatik kombinasyonlu bir Kadjar almak isterseniz de 213 bin 450 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor.