Mercedes’ten 8 milyon Euro’luk yatırım!

Mercedes-Benz Türk, yürüttüğü “Genişleme Projesi” kapsamında; Genel Müdürlük Kampüsü'nde bulunan Yedek Parça Dağıtım Merkezi'ni 27.500 m2'den 34.500 m2'ye çıkararak, Türkiye'nin en büyük otomotiv yedek parça dağıtım merkezlerinden birinin açılışını gerçekleştirdi.

Yapılan yatır sayesinde büyük hacimli parçalar için mevcutta 12.000 adet olan ambar gözü sayısını 22.800'e çıkararak Yedek Parça Dağıtım Merkezi'nin depolama kapasitesini yüzde 90 artırdı.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün açılış töreni sırasında yaptığı konuşmada; “34.500 m2 ile Türkiye'nin en büyük otomotiv yedek parça dağıtım merkezlerinden biri haline gelen tesisimiz, gerçekleştirilen inovatif çalışmalarla süreçlerin en hızlı, verimli ve eksiksiz bir şekilde tamamlanmasını sağlamak üzere tasarlandı. Mercedes-Benz Türk olarak yaklaşık 15 aylık bir sürede faaliyete geçmeye hazır hale getirdiğimiz bu merkez; Daimler AG'nin parça çıkış operasyonunda Dinamik Raf Sistemi ve Konveyör Sistemi'nin olduğu, alanında ilk örneklerden biri konumunda. Şirket olarak böyle gurur verici bir merkezi devreye almaktan ve bu açılışın Türkiye'deki mimarı olmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Genel Müdürlük Kampüsü'nde bulunan Yedek Parça Dağıtım Merkezi'ni hem Daimler AG'de gerçekleşen yeniden yapılanma hem de artan sevkiyat hacmine uygun olacak şekilde baştan tasarlayan Mercedes-Benz Türk, proje kapsamında kullanılan hacmi maksimize etmek adına 8 ve 10 metre olan raf yüksekliğini 12 metreye çıkardı. Şirket ayrıca depolama kapasitesini genişleten dar koridor raf sistemleri inşa ederek hem birim metrekarede depolanabilen hacmi iki katından fazla artırdı; hem de 180 derece çatal döndürme özelliğine sahip özel ekipmanlar ile bu dar koridorlarda çalışma imkânı yarattı.