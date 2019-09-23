Michelin’den 400 TL’ye varan servis indirimi

Müşteriler kampanyaya katılan Michelin yetkili bayilerinden tek seferde alınan 4 adet 15'' lastik satın alımlarında 200 TL değerinde servis ve araç bakım hizmeti indirimi kazanacak. 4 adet 16'' lastik satın alımlarında bu indirim 300 TL olurken, 17'' ve üzeri satın alımlarda ise 400 TL değerinde lastik ve araç bakımı hizmetini Michelin, müşterilerine hediye edecek.

Kampanyaya katılan müşteriler rot-balans ayarı, sökme-takma, montaj, ön-arka lastik değişimi, lastik oteli, nitrojen gibi lastik servis hizmetlerinin yanı sıra yağ ve filtre değişimi, fren sistemi kontrolü, bakımı, silecek değişimi, akü değişimi, ön takım onarımı, klima gazı dolumu ve ilave lastik garantisi, cam tamiri gibi araç bakım hizmetlerinden faydalanabilecek. Kampanya hakkında detaylı bilgi için markanın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.