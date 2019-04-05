Michelin’den Ferrari’ye özel yeni seri!

Michelin, Ferrari 488 Pista modeli için Pilot Sport Cup2 R lastiklerinin özel bir versiyonunu geliştirdi. “K1” işaretli yeni lastikler, Michelin mühendisleri tarafından Ferrari'nin pist

performansı sırasında daha iyi yol tutuş gereksinimini karşılamak üzere yeniden tasarlandı. Yol kullanımı için onaylı Pilot Sport Cup2 R lastikleri, yüksek hızda mükemmel viraj alma hassasiyeti sayesinde kuru zeminde yüksek performans sağlıyor.

Yüzde 10 daha fazla zemin teması ve daha yüksek yol tutuşu

Michelin tarafından yeniden tasarlanan ve motor sporları için geliştirilmiş sırt bileşenlerinin kullanıldığı Michelin Pilot Sport Cup2 R lastiklerinde, motor sporları için geliştirilmiş sırt bileşenleri kullandı. Michelin mühendisleri, lastiğin yapısal sağlamlığını artırarak bileşenlerin özel sırt deseni ile sunulandan daha fazla yol tutuş özelliğinden faydalanmasını sağladı ve standart Michelin Pilot Sport Cup 2 donanımına kıyasla %10 daha fazla zemin teması ve %5 daha iyi yol tutuşu elde edildi.

Michelin tarafından Ferrari işbirliği ile geliştirilen tüm lastiklerde olduğu gibi, geliştirme sürecinde iki markanın sürüş simülatörlerinden yararlanıldı. Ferrari test pilotları, bu süreçte Michelin mühendisleri ile birlikte çalışarak Michelin tarafından sürücülerin geleneksel pist sürüşü testlerinden önce sanal lastikleri test edebilmeleri için geliştirilen Michelin TameTire® fiziksel lastik modelleme simülatörü yazılımını kullandılar.

Tur zamanı performansında artış sağlandı

Ferrari 488 Pista için Michelin Pilot Sport Cup2 R lastiklerinin geliştirilmesinden sorumlu mühendis Pierre Chaput, konuya ilgili olarak, “Asıl zorluk, 488 Pista modelinin yol tutuş özelliğinin sınırlarını daha da zorlamaktı. Pilot Sport Cup2 lastiklerinin “R” versiyonu sayesinde Ferrari 488 Pista'nın karakteristik özelliği olan sürüş keyfini sürdürürken tur zamanı performansında büyük bir artış sağladık” dedi.