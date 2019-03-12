Michelin’den SUV’lara özel yeni lastik

Michelin Pilot Sport 4 SUV, araçlarının potansiyelini sonuna kadar kullanmak ve sürüş keyiflerini artırmak isteyen sürücüler için tasarlandı. SUV segmenti son yıllarda büyük gelişim gösterdi; ciddi ölçüde yüksek performans gösteren SUV modelleri ardı ardına piyasaya sürüldü. Bu durum lastik tasarımcıları için de yeni bir meydana okuma anlamına gelmekte. Tipik spor otomobillere kıyasla daha ağır olan ve daha yüksek bir ağırlık merkezine sahip araçlar, daha büyük merkezkaç/yanal kuvvetlere dayanabilen bir lastiğe gereksinim duyuyorlar.

Yeni Michelin Pilot Sport 4 SUV lastiği, Michelin Latitude Sport 3 modelinin yerini alıyor ve 4X4, kompakt, medium, premium ve güçlü bir büyüme trendindeki sport serisi olmak üzere tüm SUV modellerinde kullanılabiliyor.

Yeni Michelin Pilot Sport 4 SUV lastiği, dış kısmı kuru koşullar ve iç kısmı ıslak koşullar için olacak şekilde çift kauçuk bileşenli sırt deseni sayesinde rakiplerinden çok daha iyi bir yol tutuşu sağlıyor. Sırt üzerindeki ana kanallar daha dayanıklı bir sırt yapısı oluşturacak ve yanal yol tutuşunu geliştirecek şekilde tasarlandı. Lastik sırtı, sürüş hassasiyetini optimize etmek adına; aramit ve naylondan oluşan bir hibrit takviyeli kuşak olarak karşımıza çıkan “Dynamic Response” teknolojisiyle donatıldı.

“Michelin Premium Touch Technology” lastik yanaklarına; bir başka deyişle, kadifemsi bir his veren yüksek kontrastlı yanaklara sahip. Bu lastik yanakları, böylesine ayrıcalıklı araçların üzerinde lastiğin diğerlerinden kolaylıkla ayırt edilmesine ve öne çıkmasına olanak sağlıyor.