Mini’den dev şov!

Kasım 2019’da MINI’nin İngiltere Oxford’daki fabrikasında üretime başlayacak olan modeli olan Cooper SE yollara çıkmadan önce adından söz ettirmeye başladı bile.Tamamıyla elektrikli olacak olan Cooper SE, BMW’nin i3 modelinin teknolojisini kullanıyor. Ayrıca Cooper SE, BMW AG’nin ikinci tam elektrikli şehir otomobili olarak öne çıkacak.

Cooper SE’nin seri üretim öncesi versiyonu Frankfurt Havaalanında gücünü gösterdi. Otomobil 150 ton ağırlığındaki Boeing 777F kargo uçağını çekti. i3 ile aynı motora ve teknolojiye sahip olacağı söylenen otomobil yaklaşık 180 beygir güç üretecek. Ayrıca i3’ün tam şarj ile 200-250 km aralığında mesafe kat ettiği düşünülürse Cooper SE’nin de en az bu aralıkta menzile sahip olacağını söyleyebiliriz.