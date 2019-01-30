Mirror donanımlı Egea’nın farkı ne?

Türkiye’nin son üç yıldır en çok satan otomobili olan Fiat Egea, yeni donanımlarıyla bu satış adetlerini korumaya kararlı. Birden fazla motor seçeneği, birden fazla donanım çeşidi ve birden fazla şanzıman alternatifini kullanıcısına sunan modele yeni bir donanım paketi daha eklendi: Mirror!

Mirror, Egea’yı diğer versiyonlara göre tasarım ve teknolojik unsurlarla farklılaştırıyor. Bu donanım paketiyle Egea almak isterseniz ya 1.4 95 hp Fire, 1.6 E-Torq 110 hp 6AT gibi benzinli motorlu seçenekleri ya da 1.3 M.jet 95 hp, 1.6 M.jet 120 hp (DCT) dizel motorlu versiyonlardan size uygun olanı seçmek zorundasınız. 1.6 120 hp’lik M.jet motorlu versiyonu hem DCT, hem de manuel şanızmanla tercih edebiliyorsunuz.

Dışarıdan Egea Mirror SW test otomobilimizi gördüğünüzde ilk detay renk paletine eklenen lacivert gövde rengi oluyor. Bu renk Mirror donanımdan önce ne yazık ki yoktu. Haricinde otomobilin temel olarak tasarımı aynı.

Önden otomobile baktığınızda Mirror donanımının en önemli izlerindne biri olan krom detaylı motor ızgarası dikkat çekiyor.

Aracın yanına geçtiğinizde ise omuz çizgisinin hemen üzerindeki, cam çıtasının ve kapı kollarının krom olduğunu fark ediyorsunuz. Bu detayla birlikte B sütunun da “Mirror” logosunu da fark edeceksiniz.

Mirror donanımlı Egea SW’nin arasına baktığınızda ise standart Egea’dan bir fark göremiyorsunuz. Ancak son olarak yan aynaların kapaklarının da krom olduğunu belirteyim.

Otomobilin içine geçtiğinizde ise gövde rengiyle uyumlu olan koltuk döşemeleri farklılığı hemen gösteriyor.

Konsolun ortasına yerleştirilmiş, bir çıkıntı gibi duran Uconnect yazılımlı, 7 inç boyutundaki dokunmatik multimedya ekranı yenilik olarak göze çarpıyor.

Geri kalan unsurlar olan direksiyon, gösterge paneli ise standart versiyon ile aynı.

Aracın boyutlarına bakacak olursak 4571 mm. uzunluğunda, 1792 mm. genişliğinde ve 1514 mm. yüksekliğinde olduğunu belirtebilirim. Egea SW’nin aks mesafesi ise 2638 mm. uzunluğunda ve bagaj hacmi de 550 lt! Son olarak test otomobilimizin özelliklerinde olan Egea SW Mirror’un ağırlığı 1425 kg.

Otomobilin motor kaputunu açtığınızda ise karşınıza Multijet 2 logolu 1.6 litrelik dizel ünite çıkıyor. Bu motor 120 beygir güç ve 320 Nm tork üretiyor. Aracın aktarma organı ise çift debriyajlı şanzıman anlamına gelen 6 ileri DCT şanzıman yerine getiriyor.

Egea SW Mirror, sahip olduğu teknik detaylarla şehir içi ve şehir dışı kullanımlarda kullanıcısını hem konfor hem de ekonomi sunabilen bir otomobil. Aracın motor, rüzgar ve yol sesi yalıtımı ortalama seviyelerde ve bu durum kabin içinde de konfora sebep veriyor.

Çift kavramalı şanzıman otomobilin ani hızlanmalarda ve şehir içi hareketli durumlarda size yardımcı olmasını sağlıyor. Otomobilin 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 10.4 saniyede tamamlanıyor. Yakıt tüketim değeri ise karma olarak 3.9 lt / 100 km olarak belirtilmiş.

Aracı kullandığım süre boyunca en çok dikkatimi çeken detaylar arasında şanzımanın sarsıntısız biçimde ve kararlı olarak çalışması oldu. Ayrıca bu ünitenin motorla olan uyuşması da başarılı.

Egea SW Mirror almak isterseniz otomobilin başlangıç fiyatı 127 bin TL. SW gövdeli Egea Mirrorlar 1.6 E-Torq benzinli, 1.3 ve 1.6 mjet dizel motorlarla satın alınabiliyor. Test otomobilimizin satın alma fiyatı ise 155 bin TL olarak belirtilmiş.