Mitsubishi Tokyo Otomobil Fuarı’nda yeni konseptlerini tanıtacak!

Mitsubishi, dünyanın en önemli otomobil fuarlarından biri olan ve bu yıl 24 Ekim – 4 Kasım arasında ziyarete açılacağı belirtilen Tokyo Otomobil Fuarı'nda iki yeni konsept aracının dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Mitsubishi'nin dünyaya tanıtacağı yeni araçları MMC elektrikli mini SUV MI-TECH CONCEPT 1 ve yeni K-car konsepti Super Height K-Wagon Concept olacak.

Tokyo Big Sight fuar alanındaki MMC standında ayrıca, ilk kez Mart 2019'da Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtılan ve şimdi Japonya prömiyeri yapılacak olan orta boy elektrikli SUV konsepti MITSUBISHI ENGELBERG TOURER 2; Outlander PHEV plug-in hibrit elektrikli SUV; Eclipse Cross crossover SUV; Delica D:5 minivan; K yüksek vagon eK Cross ve Japonya'da satılan diğer bazı modeller sergilenecek.

MI-TECH CONCEPT

Dünya prömiyeri Tokyo Fuarı'nda yapılacak olan MI TECH CONCEPT, MMC'nin “Drive your Ambition” 3 marka mesajının değerlerini temsil ediyor ve “her arazide, her hava koşulunda benzersiz sürüş keyfi sunan elektrikli bir SUV konsepti” olarak tanımlanıyor. Boyutları küçültülmüş ve ağırlığı azaltılmış yeni bir plug-in hibrit EV (PHEV) güç aktarma sistemi, 4 motorlu elektrikli 4WD sistemi, gelişmiş sürücü destek ve aktif güvenlik sistemleri bu küçük elektrikli SUV konseptine sığdırılıyor.

1) PHEV sistemi

Bu mini SUV için hafif ve kompakt bir üniteyle optimize edilen PHEV sisteminde genel benzinli motor-jeneratör yerine bir gaz türbini motor-jeneratör bulunuyor.

2) Quad Motor elektrikli 4WD sistemi

MI-TECH CONCEPT, gücünü ön ve arka akslarında ikişer motor bulunan, “Quad Motor” denilen ve Çift Motorlu AYC 4 sistemine sahip Dört Motorlu 4WD sisteminden alıyor.

3) Gelişmiş sürücü destek ve aktif güvenlik sistemleri

MI-TECH CONCEPT, sahip olduğu insan makine arayüzü (HMI) sayesinde algıladığı çeşitli bilgileri ileri bir optik algılama teknolojisi kullanarak AR özellikli ön cama yansıtıyor.

Super Height K-Wagon Concept

Tokyo Fuarı'nda dünya prömiyeri yapılacak ikinci araç olan yeni nesil Super Height K-Wagon Concept, daha fazla destinasyona gitmek ve ufuklarını genişletmek isteyen sürücülerin arzularına yanıt veriyor. Super Height K-Wagon Concept, geniş iç mekanı türünün standardı olarak sunarken bu kategoriden beklenen performansı ve işlevselliği de sağlıyor. SUV tarzı tasarımı da Mitsubishi'liğini gösteriyor.