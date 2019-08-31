Mobil 1’den bakım avantajı!

Türkiye'de 114 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini sürdüren Mobil Oil Türk A.Ş.'nin hızlı ve modern bir şekilde yağ değişimi ve bakım hizmetleri verdiği Mobil 1 Center noktalarında, avantajlı bakım seçenekleri tüm hızıyla sürüyor. 1-30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında Mobil marka motor yağı, yağ filtresi ve işçilik dahil yağ değişimi hizmetlerinden oldukça avantajlı fiyatlarla yararlanılabiliyor.

Mobil 1 Center'ın Eylül kampanyası ile Renault Clio ve aynı sınıftaki benzer kombinasyonlu araç sahipleri, yağ filtresi ve yağ değişiminden 249 TL'den başlayan fiyatlarla yararlanabilirken, Volkswagen Jetta ve aynı sınıftaki benzer kombinasyonlu araç kullanıcıları 299 TL, Mercedes E200 ve aynı sınıftaki benzer kombinasyonlu araç kullanıcıları ise 499 TL'den başlayan fiyatlarla Mobil marka motor yağı, yağ filtresi ve işçilik dahil yağ değişimini gerçekleştirebiliyor.