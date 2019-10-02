Motobike Istanbul 2020 hazırlıkları başladı!

Messe Frankfurt Istanbul tarafından organize edilen motosiklet ve bisiklet sektörünün bölgedeki en kapsamlı etkinliği olan Motobike Istanbul, sektörle 12. buluşmasına hazırlanıyor. 20 – 23 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan fuarın biletleri 14 Ekim'de Biletix üzerinden satışa sunulacak.



Motobike Istanbul etkinlikleri tüm yıl devam ediyor

Dünyanın en şık sürüşü The Distinguished Gentleman's Ride etkinliği Motobike Istanbul'un da desteğiyle Pazar günü 6. kez gerçekleşti. İstanbul sürüşüne 300'e yakın kayıt oldu ve motosiklet sürücüsünün imajının geliştirilmesi, erkek sağlığına dikkat çekmek amacıyla tüm dünya ile aynı gün bağış toplandı. Bomontiada'da son bulan sürüşte en fazla bağış toplayan ve motosikleti en fazla beğeni alan katılımcıya Motobike Istanbul tarafından The Distinguished Gentleman's Ride için özel olarak tasarlatılan kask hediye edildi.

Erken dönem avantajlı biletler Biletix'te!

Biletix üzerinden satışa sunulacak motosiklet ve bisiklet sektörünün en önemli buluşma noktası olan Motobike Istanbul'un biletleri bu yıl yine erken dönem avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Erken dönem avantajlı fiyatları kaçırmak istemeyen tüm ziyaretçiler fuar biletlerini 14 Ekim'den itibaren biletix internet sitesi üzerinden ve tüm Biletix satış noktalarından satın alabilirler. Ayrıca biletler öğrenci ve kadınlara özel olarak, Perşembe ve Cuma günleri %50 indirimli olarak satılacak.

Motobike Istanbul 2020'de yine çok renkli

Önde gelen motosiklet markalarının lansmanlarının gerçekleşeceği fuarda, her yıl olduğu gibi ziyaretçiler yeni modelleri ilk kez görme fırsatını yakalayacaklar. Dört gün boyunca “Motobike Academy” kapsamında düzenlenecek olan etkinlik, seminer ve atölye çalışmaları ile fuar yine benzersiz bir etkinliğe dönüşecek. Ziyaretçiler, motosiklet ve bisiklet dünyası ile ilgili keyifli söyleşilere ve etkinliklere katılma şansı yakalayacak. Bunun yanı sıra, gösteri alanında gerçekleşecek motosiklet şovları ve sürpriz etkinlikler ile ziyaretçiler yine keyifli ve heyecan dolu anlar yaşayacaklar.

Özel yapım ya da kişiselleştirilmiş motosiklet ve bisikletlerin sergileneceği “custom” alanı ise yine meraklılarını ağırlayacak. Motosiklet tutkunu şık giyimli beyefendi ve hanımefendilerin klasik motorları ile yer aldıkları “The Distinguished Gentleman's Ride” etkinliğinin ekibi de yine custom alanında yer alacak.