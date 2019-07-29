Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksiti için son günler!

Türkiye’de 01.01.2018 tarihinden önce aracın ilk tescili yani trafiğe kaydı yapılmışsa yılda iki taksit ile ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi farklı, bu tarihin sonrasında trafiğe kaydı yapılmışsa farklı oluyor.

Ülkemizde devlet Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplarken aracın model yılını ve motor hacmini kullanıyor. Bu iki önemli kriterin haricinde 1 Ocak 2018 tarihinden sonra vergisi ödenecek olan otomobillerin trafiğe tescil tarihleri de bu kriterlere eklendi. İşte trafiğe tescil tarihine, motor hacmine ve yaşına göre ödenecek vergi miktarları.

1 OCAK 2018’DEN ÖNCE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN ARAÇLAR İÇİN ÖDENECEK VERGİ TUTARLARI

1 OCAK 2018’DEN SONRA TRAFİĞE KAYDI YAPILAN ARAÇLAR İÇİN ÖDENECEK VERGİ TUTARLARI