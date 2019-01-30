Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde son gün yarın!

Yeni yıl ile birlikte yapılan vergi artışlarında MTV de payına düşeni aldı. Motorlu Taşıtlar Vergileri 2019 yılında yüzde 23.73’lük bir artış gösterdi.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 1 Ocak'ta başlayan birinci taksit ödeme süresi 31 Ocak'ta sona erecek. Anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla yapacağınız ödemeleri 31 Ocak tarihine kadar yaparsanız vergi ödemenizi taksitlendirebiliyorsunuz ancak 31 Ocak tarihinden sonra yapılacak ödemelerde taksitlendirme seçeneği olmuyor ya da vade farkı ekleniyor…

Tescil tarihi 1 Ocak 2018'den önce olan otomobillerin MTV ücret değişimini özetleyen kısa bir tablo:

MTV ÖDEME YÖNTEMLERİ

– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

– gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

– GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

– Ayrıca e-Devlet üzerinden de ödemek mümkün.