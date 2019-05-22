Motoru genç tutan yağ : Total Quartz!

Total QUARTZ'ın kullandığı ‘AGE RESISTANCE TECHNOLOGY' ile yağ molekülleri arasındaki etkileşimin artmasıyla çok dayanıklı moleküler bir yapı oluşur. Böylece aşırı sıcaklıklar, basınç, oksitlenme veya tortu oluşumu gibi durumlara karşı yüksek direnç sağlayan moleküler etkileşim ile koruyucu yağ filminin kopması önlenir. ‘ART' sayesinde Total QUARTZ motor yağları, motorun tüm parçalarını korur ve motoru uzun yıllar genç tutar.

Total QUARTZ'ın özellikleri şöyle sıralanıyor:

Total QUARTZ aşırı sıcak ve soğuk hava koşullarında bile motor için gelişmiş koruma sağlar. ‘ART' ile geliştirilen Total QUARTZ motor yağlarının moleküler yapısı motor parçalarını mükemmel biçimde yağlayacak ve koruyacak dayanıklılığa sahip. Total QUARTZ motor yağları, mekanik aşınmaya karşı yüzde 64'e varan daha yüksek koruma ve kurum oluşumuna karşı yüzde 18'e varan koruma sağlar.

HER DEPODA 8 TL TASARRUF

Motordaki hareketli parçalar arasındaki daha az sürtünme, daha az enerji tüketimi ve daha fazla yakıt tasarrufu anlamına gelir. Dünyanın önde gelen araç üreticilerinin onayladığı ve motorsporları ekipleri tarafından da tavsiye edilen üstün standartlara sahip Total QUARTZ motor yağları sayesinde yakıt tasarrufu yüzde 3'e kadar artar. (Total QUARTZ INEO ECS 5W-30 için yapılan resmi endüstriyel test sonuçlarına göre, bir deponun 45 Litre motorin aldığı ve 1 Litre motorinin 6,33 TL olduğu varsayılarak hesaplanmıştır.)