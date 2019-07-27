Motul sürücülerin yanında!

Ürünlerini geliştirmek için düzenli olarak çalışmalar yapan Motul, araç üreticisi onaylı ürünleri ile öne çıkıyor. Araç üreticileri uzun yıllardır, motorun yakıt verimliliğini artırmak ve kirlenmeye neden olan zararlı gazların emisyonlarını azaltmak için çalışıyorlar. Madeni yağ üreticileri, koyulan yüksek standartları sağladığı takdirde üretici onay sertifikası almayı hak kazanıyorlar. Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticisi Motul; BMW, GM, Mercedes, Volkswagen Grup, Fiat ve Opel gibi birçok üreticinin onaylarına sahip üstün kaliteli yağlar üretiyor.

Motor içi sürtünmeleri azaltmak hem yakıt verimini artıracağı hem de buna bağlı olarak emisyonları düşüreceğinden düşük viskoziteli ve daha yüksek teknolojili yağlar kullanım gereği gün geçtikçe artıyor. Motul; farklı seriler ile tüm bu ihtiyaca yönelik ürünleri piyasaya sunuyor.

Üretici Onaylı 4 Yeni Ürün Motul Gamında

Motul%100 sentetik ve düşük viskoziteli 4 yeni yağ üreterek motor verimliliğini iyileştirmek amacıyla gücünü üreticilerle birleştirdi. Yeni nesil Motul yağları, yağlama özellikleri ve katkı maddeleri sayesinde tortu oluşumunu sınırlandırıyor, aşınmayı azaltıyor ve yağın temel özelliklerini etkin bir şekilde koruyarak daha uzun süre kullanılmasına olanak veriyor. %3'e kadar yakıt tasarrufu sağlayan ve verimliliği %4'e kadar arttıran Motul ürün gamına ve aracınız için doğru ürünlere motul.com.tr'deki yağ seçiciden ulaşabileceğiniz gibi servisinize de danışabilirsiniz.

Motul ürünleri son nesil uluslararası standartlara uygunluğun ötesinde araç üreticileri tarafından da test edilip resmi olarak onaylandığı için servisler ve araç sahipleri tarafından güvenle tercih ediliyor.