Motul Türkiye turuna çıkıyor!

Motul ekibi ile bir araya gelen deniz motoru servisleri ve kullanıcıları, Motul laboratuvarlarında uzun Ar-Ge çalışmaları sonucunda özel olarak üretilmiş marin serisi ürünleri hakkında detaylı bilgi ediniyor. Üstelik sadece teorik bilgi paylaşmakla yetinmeyen ekip servislere ürünleri deneyimleme şansını da sunuyor.

Motul; deniz motorları üreticileri tarafından onaylı ve NMMA (Ulusal Marin Üreticileri Birliği) standartlarına sahip ürünleri ile ön plana çıkıyor. Marka, bu proje ile marin segmentindeki etkinliğini arttırıyor.

Motul'un teknik uzmanları, deniz motorlarının kullanıldığı şartların diğer motorlardan farklı olması sebebi ile özel formüle edilmiş ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca kullanıcılara motor yağı ve bakım ürünlerinden, motor pervane kutuları ve soğutma sıvılarına kadar geniş bir yelpazede ürün desteği sağlıyor. Nisan ayında Kemer, Kaş ve Fethiye turu yapacak olan “Marin Roadshow 2019” aracı, #denizdemotulvar etiketi (hashtag) ile sosyal medyada yerini alıyor.