Motul’den motosikletlere özel motor yağı

Motul, özellikle Asya (Çin, Hindistan) ve Türkiye menşeli 4 zamanlı motosikletlere uygun, üstün motor koruması ve uzun kullanım ömrü için yeni MOTO 20W40 motor yağını geliştirdi. Bu yağ, aşınmayı azaltan ve motor ömrünü artıran yüksek yağlama özelliği ile bakım maliyetlerini azaltarak Motul'un her daim motorcunun yanında olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Viskozite geliştirici katkı içeren MOTO 20W40 farklı sıcaklıklarda ideal viskozite sağlıyor ve ilk çalıştırma anında dahi en etkili ve hızlı motor yağlanması sağlıyor. Bu özellikleri ile şehir içi sık ve yoğun kullanımlara olanak veren MOTO 20W40'ın bir çok scooter motosiklet kullanıcısı tarafından tercih edilmesi bekleniyor.