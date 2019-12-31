MTV’de taşıt değeri değişti!

Yeni yılla birlikte yeniden değerleme oranına göre motorlu taşıtlar vergisi ve araç değerleri artırıldı. Türkiye’de motorlu taşıtlar vergisi 1 Ocak 2018 tarihinden önce ve sonrasında trafiğe kaydı yapılmak üzere ikili sisteme göre tahsil ediliyor.

1 Ocak 2018 sonrasına göre vergi tahsilatı yapılan otomobillerin ise taşıt değerleri işin içine giriyor. Bu değerler geride bıraktığımız 2019 yılında, en düşük motor hacmi olan 1300 cm3 ve altı motorlu araçlar için 46 bin 300 TL idi. Yeniden değerleme oranı olan yüzde 22.58 bu rakama eklenince 51 bin 800 TL’ye çıktı.

1 Ocak 2018 sonrasına göre vergi tahsilatı yapılan otomobillerin en yüksek motor hacmine sahip olan 4001 cm3 motor hacimli otomobillerde ise taşıt değeri 550 bin 500 TL’den 616 bin 500 TL’ye çıkartıldı.

İŞTE 2020 MTV TAŞIT DEĞERLERİ VE MTV MİKTARLARI