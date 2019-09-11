‘Muadil parça’ kullanımı otomobilin ömrünü kısaltıyor!

Özellikle yetki sahibi olmayan servis ve tamirhanelerde kullanılan kalitesiz yedek parçalar otomobillerin ömrünü uzun vadede negatif olarak etkiliyor. BMW’nin dayanıklılık ve kalite testlerinden geçmeyen sahte ve onaysız parçalar sebebiyle yürüyen aksam, şanzıman ve motorda sürüş güvenliğini tehdit eden yüzlerce problem çıkabileceğine dikkat çeken BemCar Otomotiv, sürücülerin 100 bin TL’yi aşan büyük masraflarla karşı karşıya kalabileceğinin altını çiziyor.

“10 yaş ve üstü otomobillerde de orijinal parça kullanılmasını öneriyoruz”



BMW’nin üstün mühendislik ve kalitesiyle üretilen otomobillerinin orijinal parçalarla ömrünün uzayacağını belirten BemCar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Tavelli, özellikle 10 yaş ve üstü otomobillerde kullanıma ve yaşa bağlı olarak orijinal parça kullanımının, ekonomik ömrü uzatacağını ve direkt olarak değerini de artıracağını ifade ederken, “Orjinal olmayan ve onaysız yan sanayi yedek parça kullanımı, sürücüler için çok büyük maliyetli arızalara sebep verirken, milli servete ve cari açığa da direkt etki ediyor. Üstelik bu parçalar sürüş esnasında kaza riskini de artırıyor.” dedi.