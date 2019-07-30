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Araç muayene randevu oyununa gelmeyin!

Resmi olarak araç muayene hizmeti veren TÜVTÜRK tüketiciyi uyarıyor! TÜVTÜRK'ün ücretsiz olarak verdiği hizmet olan "Araç Muayene Randevu" sistemi farklı kişi ve kurumların kurduğu yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleriyle sabote ediliyor. Aracını muayene yaptıracak olan tüketici "bedava" olan randevu hizmetini ücret ile alıyor!

Sozcu.com.tr
11:27 -
Haberler Otomotiv
Araç muayene randevu oyununa gelmeyin!

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın denetiminde ülkemizde periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olarak, araç muayene hizmeti randevularını TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesi olan (www.tuvturk.com.tr) adresten ya da 0 850 222 88 88 çağrı merkezinden ücretsiz olarak alabilirsiniz.

TÜVTÜRK yaptığı açıklamada bu site ve çağrı merkezinin haricinde bir iletişim bilgilerinin olmadığını duyuruyor. Ayrıca kurum, “Kurumumuz, TÜVTÜRK ismini kullanarak ve/veya ARAÇ MUAYENESİ, ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU gibi ifadelere yer veren ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına ve yanlış yönlendirilmesine sebep olan kişi ve kuruluşlara karşı yürüttüğü yasal mücadelesine devam edecektir.” açıklamasında bulundu.

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Son güncelleme: android-time 11:49 30.07.2019
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