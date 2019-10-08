Mutlimedya sistemi de yerli olacak!

DAIICHI Elektronik, 2002 yılında yüzde 100 yerli sermaye ile kurulmuş bir şirket olarak öne çıkıyor. Firma otomobil içinde kullanılan multimedya sistemleri, hoparlör ve geri görüş kameralarını geliştiriyor. Şirketin Genel Müdürü Ömer Akdeniz, araç içi OEM multimedya ve navigasyon sistemleri alanında global markalarla başarıyla rekabet etmekten ve almış oldukları projeler ile Türkiye'nin adını duyurmaktan gurur duyduklarını belirterek, yerli otomobilin teknolojik alt yapısını, elektronik sistemlerini ve gösterge panellerini geliştirmek için en büyük aday olduğunu söyledi.

Bursa'daki ARGE çalışmaları dünya pazarlarında yer buluyor

DAIICHI Elektronik otomotiv sektöründe FCA, Tofaş, Ford Otosan, Hyundai, GM, Suzuki, Temsa, Karsan, BMC, Mitsubishi, Volkswagen, Lancia, Mahindra gibi büyük küresel oyuncularla iş birlikleri bulunuyor.