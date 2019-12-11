‘N’ dopingli Hyundai Tucson!

Hyundai’nin kompakt SUV ürün gamındaki modeli Tucson, markanın performanslı otomobillerine verdiği isim olan N, takısını N Line donanım paketiyle birlikte kazandı.

Neredeyse her üretici ürünlerini, spor otomobil tarzını kendine benimsemiş müşterileri için baştan dizayn edebilir. Bu sportiflik kimi zaman motor, şanzıman ve yürüyen aksamı tamamıyle kapsasa da kimi zamanda sadece tasarımsal olarak sportif detayların eklenmesiyle sağlanıyor.

İLGİLİ HABER Hem dizel hem de otomatik!

TASARIM

Hyundai Tucson N Line standart Tucson’a göre sadece görsel olarak daha sportif bir yapıda. Otomobili ilk defa önden gördüğünüzde bu farklılığı yeni tasarımlı ve krom çerçeveli motor ızgarasından anlıyorsunuz.

Tamponda yer alan ve bir ok biçiminde tasarlanan gündüz farları da N Line ile otomobile eklenen yeni detaylar arasında.

Tucson N Line’ın yanına geçtiğinizde ise ön çamurluklarda yer alan N Line logosu sizi karşılıyor.

Otomobilin parlak siyah jantları ise yine donanımına özel ve 19 inç boyutunda.

Yan profilde bir diğer dikkat çeken detay ise parlak siyah renkli tavan rayları.

N Line donanımı sayesinde Tucson, çift çıkış egzozlara ve daha sportif bir difüzörüne kavuşmuş. Ayrıca bagaj üzerinde yer alan parlak siyah renkli spoyler de bu araca özel…

Otomobilin gövde rengi de tabiî ki N Line’a özel. Son yılların en popüler spor otomobil rengi diye tanımlayabileceğim bu gri tonlu renk hem otomobili çok tok hem de çok sportif göstermiş. Özellikle yolda insanların meraklı bakışlarını görebiliyorsunuz…

İÇ TASARIM

Tucson N-Line’ın sürücü kapısını açtığınızda ise karşınıza alkantara ve deri döşemeli koltuklarla, kırmızı dikişler çıkıyor. Bu detaylar N Line donanımına özeller.

Sürücü koltuğuna oturduğunuzda ise alışkın olduğunuz Tucson direksiyonunun deri ve kırmızı dikişli olanını görüyorsunuz. Ayrıca gösterge paneli her Hyundai’de olduğu gibi oldukça kolay okunup takip edilebilen tarzda…

N Line ile birlikte gelen farklı tasarımlı ve deri kaplı vites topuzuna ilk etapta görsel olarak alışmanız oldukça zor ancak gözünüz alıştıktan sonra içinize de siniyor. Tucson içindeki deri unsurlar ön konsolla birlikte bitiyor, marka bu konuda oldukça bonkör davranmış.

BOYUTLAR VE HACİM

Otomobilin boyutlarına göz atacak olursak Tucson, 4480 mm uzunluğa, 1850 mm genişliğe ve 1655 mm yüksekliğe sahip. Otomobilin aks mesafesi ise 2670 mm uzunluğunda.

Test otomobilimizin donanımda olan bir Tucson’un ağırlığı ise 1601-1758 kg aralığında değişiyor. Aracın bagaj hacmi de en az 513 litre olarak belirtilmiş.

MOTOR VE PERFORMANS

Ülkemizde N Line donanımlı Tucson sadece 1.6 litrelik CRDi dizel motor ve otomatik şanzımanla satın alınabiliyor. Bu motor 136 beygir güç ve 320 Nm tork üretiyor.

7 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine edilen motor dört tekerleğe gücünü oldukça orantılı ve doğrusal biçimde aktarabiliyor.

Fabrika verilerine göre otomobil şehir içi ve şehir dışı karma olarak 5.2 lt / 100 km gibi bir yakıt tüketim verisini sunuyor. Ben aracı kullandığım süre sonunda 7.2 lt / 100 km seviyelerinde yakıt tüketimi yakalayabildim.

Tucson N Line’ın gaz ve fren pedalının metal olduğunu da belirtmemde fayda var.

SÜRÜŞ HİSSİ VE FİYAT

Hyundai Tucson N Line’ın içinde kendinizi standart bir SUV’den daha fazlasını size veren bir otomobilde hissediyorsunuz. Buna en büyük katkı fazlasıyla kullanılan deri parçalardan ve siyah renkli tavandan kaynaklanıyor.

Siyah renkli tavan uzun süreli yolculuklarda içinizi biraz karartsa da tempolu sürüşlerde dikkatinizin dağılmamasını sağlıyor.

Dizel motorlu otomobil elektronik dört çeker sistemi sayesinde gücü dengeli bir biçimde lastikler arasında dağıtabiliyor. Viraj içinde ayağınızı kontrol edemezseniz ise düşük profilli lastikler ve otomobilin çekiş sisteminden kaynaklı kafadan kayma ihtimaliniz artıyor.

Yazımın içinde de belirttiğim gibi N Line donanımıyla Tucson sadece dizel motorlu ve otomatik vitesli olarak satın alınabiliyor. Otomobilin ülkemizdeki başlangıç fiyatı ise 232 bin 500 TL. N Line donanımlı Tucson ise 284 bin 200 TL’lik bir etiket fiyatına sahip…