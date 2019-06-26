Ne kadar makyajlı?

İlk defa 2000’li yılların başında Hülya Avşar’ın klibinde tanıştığımız köşeli tasarımı ve iki kapılı gövdesiyle o dönemin gençlerini etkileyen HR-V günümüze geldiğimizde daha yumuşak hatlara ve daha kullanışlı bir gövdeye sahip oldu. Aslında ilk jenerasyonun dört kapılı versiyonu da vardı…

HR-V yenilendikten sonra bu yıla yani 2019’a makyajlı olarak başladı. Makyaj kapsamında otomobilin üzerinde ciddi değişiklikler bekleyenler ise biraz hayal kırıklığına uğrayabilirler.

HR-V ile ilk defa karşılaştığınızda otomobilin Civic modelini andıran ön panjuru yeniliğin ön kısımdaki imzası niteliğinde. Ayrıca yeniden tasarlanan tampon da bu detay arasına girebilir.

Aracın yanına geçtiğinizde ise eski versiyondan farklı bir detay ne yazık ki göremiyorsunuz.

Yan profilde benim en çok dikkatimi çeken unsur ise arka kapı kolunun camın sonuyla C sütununa gizlenmiş olması.

HR-V’nin arka kısmına baktığınızda ise L formunda olan çift parçalı stopları karşınıza çıkıyor. Bu bölümde eski versiyonla neredeyse aynı.

Aracın içine geçtiğinizde ise her şey aynı… 8 inç boyutundaki multimedya ekranı, dokunmatik klima kontrol ünitesi, üç parçalı gösterge paneli, eşya saklama gözleri vb.

Otomobilin boyutları hakkında bilgi vermem gerekirse. Honda HR-V 4334 mm uzunluğa, 1772 mm genişliğe ve 1605 mm yüksekliğe sahip. Aracın aks mesafesi ise 2610 mm uzunluğunda.

Test aracımızın bu detaylar ışığında bagaj hacmi en az 393 litre iken ağırlığı da 1290 kg oluyor.

Otomobile 3 farklı paket ekleyebiliyorsunuz. Bunlar Aero, Black Edition ve Krom paketler. Her biri adından da anlaşılacağı gibi aracın dış görünüşe farklılık katıyor.

HR-V’nin motor kaputunu açtığımızda ise karşımıza 1.5 litrelik VTEC motor çıkıyor. Bu motor 130 beygir güç ve 155 Nm tork üretiyor. Gücü aktarma görevini ise ön tekerleklere CVT şanzıman gerçekleştiriyor.

Şehir içi sürüşlerinizde araçtan beklentiniz çok değilse ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılıyor. Uzun yol durumunda ise bazı uzun süreli hızlanmalarda CVT şanzımandan ötürü işiniz biraz zorlaşıyor diyebilirim.

Aracı kullandığım süre boyunca hem şehir içi hem şehir dışı yollarda 500 km’nin üzerinde kullanma fırsatı buldum. Bu süre boyunca HR-V bana ortalama olarak 7.2 lt / 100 km yakıt tüketim verisi sundu. Segment genelinde bu rakamı düşündüğümüzde oldukça makul seviyelerde olduğunu fark ediyorsunuz.

HR-V’nin kullanışlılığı göz önünde bulundurulduğunda ise memnun olmamanız neredeyse imkansız. Aracın kabin içi oldukça kaliteli ve teknolojik, dış tasarımı modern, motor, rüzgar ve yol sesi yalıtımı konusunda başarılı.

Arka koltukların katlanması sayesinde bagaj hacmini maksimum seviyelerde kullanabilmeniz de işinizi kolaylaştıran bir detay olarak öne çıkıyor.

HR-V ülkemizde tek donanım, tek motor ve tek şanzıman seçeneğiyle satın alınabiliyor. 1.5 lt Executive donanımlı otomobilin fiyatı ise kampanyasız olarak 180 bin 100 TL!

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