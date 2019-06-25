Neredeyse 100 bin adet…

Geri çağırmaya konu olan burç arızalandığında kullanıcı aracının vitesini park konumuna aldığında vites bu konuma geçmeyebiliyor. Bu durumdan kaynaklı aracın kaza riski artıyor. Geri çağırmanın ağustos ayında başlaması planlanıyor ve şanzımanda yapılacak güncelleme için araç sahiplerinin Porsche servislerine gitmeleri gerekiyor. Porshce geri çağırmaya konu olan arızanın giderilmesine kadar

kullanıcılarını el freni kullanmaları yönünde uyardı.

Birden fazla farklı model bu durumdan etkilenmiş durumda. 2004-2006 model ve 2008-2010 model Cayenne, 2003-2006 model Cayenne S, 2003-2006 model Cayenne Turbo ve 2006 model Cayenne Turbo S. Ayrıca 2011-2016 model Panamera ve Panamera 4, 2010-2016 Panamera S, Panamera 4S ve Panamera Turbo modelleri. Ayrıca 2012-2016 Panamera Turbo S ve 2013-2016 Panamera GTS modelleri de bu sorundan etkilenen otomobiller.

İstanbul Seçim Sonuçları ->