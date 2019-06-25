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Neredeyse 100 bin adet…

Alman spor otomobil üreticisi Porsche, Amerika'da satılmış olan, Cayenne ve Panamera modellerinin çoğunlukta olduğu 100 bin aracını geri çağırdığını duyurdu. Ulusal Karayolları Güvenliği Yönetiminegöre bu otomobillerin şanzımanlarında bulunan hatalı bir burç, vites kutusunun bozulmasına sebep oluyor.

Sozcu.com.tr
11:44 -
Haberler Otomotiv
Neredeyse 100 bin adet…

Geri çağırmaya konu olan burç arızalandığında kullanıcı aracının vitesini park konumuna aldığında vites bu konuma geçmeyebiliyor. Bu durumdan kaynaklı aracın kaza riski artıyor. Geri çağırmanın ağustos ayında başlaması planlanıyor ve şanzımanda yapılacak güncelleme için araç sahiplerinin Porsche servislerine gitmeleri gerekiyor. Porshce geri çağırmaya konu olan arızanın giderilmesine kadar
kullanıcılarını el freni kullanmaları yönünde uyardı.

2008 Porsche Cayenne

Birden fazla farklı model bu durumdan etkilenmiş durumda. 2004-2006 model ve 2008-2010 model Cayenne, 2003-2006 model Cayenne S, 2003-2006 model Cayenne Turbo ve 2006 model Cayenne Turbo S. Ayrıca 2011-2016 model Panamera ve Panamera 4, 2010-2016 Panamera S, Panamera 4S ve Panamera Turbo modelleri. Ayrıca 2012-2016 Panamera Turbo S ve 2013-2016 Panamera GTS modelleri de bu sorundan etkilenen otomobiller.

2011 Porsche Panamera GTS

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