Neredeyse 2000 beygir gücünde!

Rimac 150 örneği olacak olan C_Two modelinin 1914 beygir gücündeki versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Firmanın CEO’sı Mate Rimac’ın yaptığı açıklamaya göre otomobilin üretimi 2020 yılının sonunda başlayacak.

C_Two ismindeki bu model tam 2.2 milyon euro etiket fiyatına sahip olacak. Aracın model isminde de anlayacağınız gibi bu otomobil,markanın ikinci modeli olacak. Rimac’ın ilk otomobili 1224 beygir gücünde Concept_One idi. İlk otomobil ABD’de sınırlı yol sürüşüne olanak tanıyan kuralların altında bir adette satıldı. Toplam 8 adet üretilen ilk otomobilden 5 tanesi satılmıştı…

PORSCHE VE HYUNDAI ŞİRKET HİSSEDARLARI ARASINDA

Alman spor otomobil üreticisi ve Güney Koreli otomotiv devi Hyundai Rimac’ın hissedarları arasında yer alıyor. Porsche 2018 yılında Rimac’a yaptığı yatırımı artırmıştı. Hyundai ise Rimac’ın yardımıyla spor otomobil üretmek için Mayıs ayında şirkete ortak olduğunu açıklamıştı.

Markanın geliştirdiği yeni otomobil C_2 4 elektrik motoruna sahip. Bu sayede araç 0’dan 100 km/s hıza 2 saniyenin altında bir sürede ulaşabiliyor. Maksimum hızı ise 415 km/s oluyor. 1290 kWh pilleri sayesinde 550 km menzile sahip olan aracın pilleri 0’dan yüzde 80 doluluğa 2 dakikanin altında ulaşıyor(250 kilowatt’lık hızlı şarj ünitesiyle).

Rimac ilk otomobilini 2018 yılında Cenevre Otomobil Fuarı’nda göstermişti. İkinci otomobilini de aynı organizasyonda ortaya çıkarmayı planlıyor. Hırvatistan, Zagreb’te bulunan firma otomobillerinde Pininfarina’nın ilk elektrikli otomobili olan Battista’da kullandığı altyapıyı kullanıyor.

OTONOM SÜRÜŞ ÖZELLİĞİ DE OLACAK

C_2 otomotiv endüstrisindeki en yeni ve en teknolojik özelliklere de sahip olacak. Otomobil 4. seviye otonom sürüş özelliğini kullanıcısına sunacak. Rimac bu teknoloji için İngiliz Roborace firmasıyla çalışacak. Otomobil Roborace tarafından geliştirilen lidar sensöre, 6 adet radar sensöre, 9 adet kameraya ve 12 adet ultrasonic sensöre sahip olacak.