Netlog ve Prometeon’dan dev iş birliği

Netlog Lojistik Grubu lastiklerini dünyanın endüstriyel lastik odaklı tek şirketi Prometeon'a emanet etti. İş birliği kapsamında Prometeon Türkiye, Netlog'un 2400 aracı kapsayan 15 bin lastiğinin yönetimini üstlenecek.

Netlog Lojistik'in 2400 aracındaki 15 bin lastiğin yönetimini üstlenen Prometeon, tamamen öngörülebilir ve şeffaf bütçelerle Netlog'a özel çözümler sunacak. Prometeon Türkiye'nin, lastiğin fiyatını kilometre fiyatına dönüştürdüğü, kilometre başı maliyetlendirme anlaşması kapsamında; doğru servis ve filo yönetimi ile lastiğin performansı ve yapacağı kilometre garanti altına alınıyor.

‘ProCheck’ lastik takip yazılımı ile Netlog'a ait 15 bin lastik için performans veri bankası oluşturuluyor

Prometeon Türkiye, Netlog Lojistik için “ProTruck” çatısı altında yürütülen yurtiçi ve yurtdışında 7/24 yol yardım hizmeti, filonun tüm lastik envanterinin kayıt altına alınması ve takibi, yeni lastik ve kaplama lastik ihtiyaçlarının tespiti, düzenli saha çalışmaları ve hurdalık analizi ile zamanında tespit ve müdahale, doğru hava basıncı uygulaması ve stok yönetimi hizmetlerini de sunacak. İş birliği kapsamında ayrıca, Prometeon'un ‘ProCheck' lastik takip çözümü de kullanılacak. ProCheck çözümü ile Netlog'un 15 bin lastiği kayıt altına alınarak Netlog'a özel bir ‘performans bilgi bankası' oluşturulacak.

Prometeon'un 2016'dan bugüne dek 400 binin üzerinde lastiğe dokunarak filolara maliyet avantajı sağlayan ProTruck çözüm paketi sayesinde lastiklerin tüm yaşam döngüsü takip ediliyor. Bu sayede lastiklerde hem verimlilik analizi yapılıyor hem de geliştirme alanları belirleniyor.