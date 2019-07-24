Nissan 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor!

Birden fazla yayın kuruluşlarından yapılan haberlere göre Nissan’ın maliyet düşürmek için yapmayı planladığı işten çıkarmalar 10 bin kişiye ulaşacak. İşten çıkarmalar öncelikle Japonya dışındaki fabrikalardan başlayacak. Guardian’ın eskiden yayınladığı bir habere göre İngiltere’de yer alan Nissan fabrikasındaki 7000 çalışan bu durumundan etkilenmekten çekiniyor. Özellikle İngiltere’nin Brexit sürecinde olması bu ihtimali güçlendiren nedenlerden biri.

Markanın Amerika’daki satışlarını arttırmak ve yeni modellerinin üretimini hızlandırmak için 4800 işçi alacağını duyurmasından sonra böyle bir durumun ortaya çıkması da dikkat çeken farklı bir konu.

Reuters’ın haberine göre iş kayıpları en çok düşük kullanım oranı olan fabrikalarda olacak. İşten çıkarmaların resmi olarak yayınlanması ise perşembe günkü mali sonuçlarla birlikte olacağı bekleniyor. Nissan’ın 2018’deki kârının yüzde 40 düştüğü, şirketi sarsan belirgin pazarların ise yüzde 9.3’lük bir düşüşün görüldüğü ABD ve 14.9’luk düşüşle Avrupa olduğu öğrenildi.

Bloomberg’in analist tahminlerine göre Nissan 2008’den beridir en zayıf çeyrek dönemini gerçekleştiriyor. Markanın operasyonel kârı yüzde 66 düşüşle 344 milyon dolar seviyesinde olacak. Analistler satışların ise yüzde 3 düştüğünü tahmin ediyor…