Nissan faizleri sıfırladı!

SUV segmentinde 2018 yılında elde ettiği yüzde 19 pazar payı ile değişmeyen liderliğini bir kez daha perçinleyen, akıllı sürüşün öncüsü Nissan, Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek kampanyalarına; Qashqai, X-Trail, Navara ve Juke modellerine 18 ay için %0 faiz fırsatını da ekliyor.

Kullanıcılar; Qashqai'de 18 ay %0 faiz fırsatından 50.000 TL için yararlanacak. Ayrıca ek olarak Qashqai 1.5 Visia versiyonunda 10 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi de ücretsiz olarak sunulacak.

X-Trail'lerde 18 ay %0 faiz fırsatı 60.000 TL için geçerli olacak. Üstelik maksimum konfor sağlayan 7 koltuklu modeli 5 koltuklu fiyatına sunulacak. Ayrıca premium bej ve taba deri iç döşeme paketlerini tercih edenlerde fiyat farkı ödemeyecek.

Navara, Temmuz ayı boyunca 60.000 TL için 18 ay %0 faiz avantajı ile maceraseverleri ve işini heyecanla yapanları bekliyor.

Juke ise Temmuz ayı boyunca tüm versiyonlarda 30.000 TL için 18 ay %0 faiz avantajı ile Nissan Yetkili Satıcılarında olacak. Ek olarak sınırlı sayıda dizel Juke'a 119.950TL'lik avantajlı fiyat ile sahip olma fırsatı sunulacak.