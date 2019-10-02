Nissan İngiltere’deki SUV üretimini sonlandıracak mı?

Nissan İngiltere’deki üretimini Brexit’ten sonra İspanya’ya kaydırmayı planlıyor. Sizinde tahmin ettiğiniz gibi tabiki de sadece Qashqai üretiminden bahsediliyor. Avrupa’nın en çok satan kompakt SUV modeli olan Qashqai, Nissan’ın Sunderland’taki fabrikasında üretiliyor. Ayrıca bu tesiste X-Trail ve markanın tam elektrikli otomobili olan Leaf üretimi de gerçekleştiriliyor. Ancak X-Trail üretimi bu yılın ilk aylarında

iptal edilmişti.

Japon otomotiv devi Qashqai üretimini İspanya’ya taşımayı planlarken B-SUV model olan Juke’nin üretiminin de deniz aşırı bir lokasyonda olacağı söyleniyor. İngiltere’nin en büyük üreticilerinden biri konumunda olan Nissan’ın bu tesisindeki değişim ülkeyi temelden etkileyecek bir durum.

İngiltere’de üretim yapan diğer otomotiv markaları arasında üç farklı lokasyondaki fabrikasıyla Jaguar Land Rover yıllık üretimi yaklaşık 530 bin, Toyota yıllık üretimi 129 bin, BMW/Mini 234 bin, Honda 161 bin ve Opel Vauxhall 77 bin bulunuyor. Bu markalar arasında Honda’da 161 bin üretimi olan fabrikasını 2021 yılında kapatma kararı almıştı.