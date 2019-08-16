Norveç’te satılan otomobillerin yüzde 45’i elektrikli!

Norveç İstatistik kurumunca yayınlanan verilere göre elektrikli otomobil tercih etme durumu halkın zenginliğini de ortaya koyuyor. Ülkede yapılan bir çalışmaya göre Norveç’in en zengin bölümünde yaşıyorsanız elektrikli otomobil satın alma olasılığınız neredeyse iki katına çıkmış durumda. Bu sayede ülkedeki elektrikli otomobil pazarının gelişimi hızlı bir biçimde artıyor.

2019 yılı ilk yarı yılında toplam pazarın yüzde 45’i oranında elektrikli otomobil satışı gerçekleştirilmiş durumda. 2018 yılında ise bu oran yüzde 31 olarak kayda geçmiş. Bu yıl satışına başlanan Tesla Model 3 pazardaki hareketliliği daha da artırmış.

Bloomberg’in haberine göre Norveç’in elektrikli otomobil satışlarındaki bu başarısının en temel sebeplerinden biri ülkenin uyguladığı cömert vergi teşvikleri ve çeşitli(otopark gibi) ücretlerden muaf tutulması. Bu teşviklerden dolayı devletin halktan topladığı otomobil vergilerinde 335 milyon dolarlık bir düşüş söz konusu…