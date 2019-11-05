Offroad Mücadelesi Sinop’a Taşınıyor

Akliman – Hamsilos bölgesinde belirlenen parkurda ekiplerin toplamda 77,40 km uzunluğundaki 7 özel etapta mücadele edeceği organizasyon, takibi ve izlemesi kolay, seyir keyfi yüksek bir parkurda gerçekleştirilecek olmasıyla dikkat çekiyor. Katılımcı ekipler, 09 Kasım Cumartesi saat 12:15'den itibaren Yalçın Özdaban adı verilen ve Akliman’da yer alan 13.80 km. uzunluğundaki mukavemet etabını 3 kez geçerek yarışın ilk gününü tamamlayacaklar.

10 Kasım Pazar sabahı ise 09:05’te Sinop İskele Meydanı’nda sporcu ve görevlilerin katılımıyla yapılacak ulu önder Mustafa Kemal Atatürk için anma töreninin ardından Atam İzindeyiz adı verilen 9 kilometre uzunluğundaki seyirci etabı 4 kez geçilecek. Bostancılı Kışla Burnu’nda belirlenen parkurda koşulacak bu etabın ardından saat 18:30'da Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek ödül töreni ile organizasyon son bulacak.