Onarılan parçanın maliyet avantajı yüzde 50!

RS Servis, mini onarım hizmetinde Türkiye’deki 16 sigorta şirketiyle, hasar onarımında ise 20 sigorta şirketiyle anlaşmalı olarak çalışıyor. Bunun yanı sıra herhangi bir kasko poliçesine sahip olmayan otomobil sahipleri de RS Servis’ten hizmet alabiliyor. Özellikle alüminyum parçaların değişimi yerine onarımı konusunda Türkiye’ye yenilikçi bir hizmeti kazandıran servis, onarımı mümkün olan tüm mekanik ve karoser parçalarında uzman.

KAPORTA HASARLAINI ÖZEL SERVİSTE YAPTIRMAK GARANTİYİ BOZMAZ!

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de tam 1,5 milyona yakın trafik kazasının gerçekleştiğini söyleyen RS Servis Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, trafik kazaları sonrasında aslında birçok parçanın onarılabilir olduğuna dikkat çekiyor. Ünaldı, garanti kapsamında olduğu için birçok otomobil sahibinin yetkili servise gittiğini, fakat yetkili servislerde kasko poliçesi olan bu otomobillerin onarılabilir parçalarının hem daha yüksek kâr hem de daha düşük işçilik saati için uğraşılmadığına, ciro hedefini tutturmak için direkt olarak değiştirildiğini söylüyor. ” Ceviz büyüklüğünde bir göçüğe uğramış bagaj kapağı, üzerinde uğraşmamak için yetkili servislerde nasıl olsa kasko poliçesi var mantığıyla direkt olarak değiştiriliyor. Biz bu parçaları tamir yoluna gidiyoruz. Birçok kazada araçların radyatör ve far ayakları-camları kırılıyor. Küçücük bir tırnak ya da ayak sebebiyle, işlevsiz hale geldiği düşünülen ve bazı araçlarda 10 bin TL’ye varan fiyatlarla tedarik edilen bu parçalar, birçok servis tarafından hurdaya ayrılıyor. Oysa biz bu parçaları profesyonel onarımlarla hayata döndürüyoruz. Şimdiye kadar 1 milyondan fazla radyatörün onarımını gerçekleştirdik. Yeni nesil otomobillerde hafiflik ve dayanıklılık için tercih edilen alüminyum kaputlar da bundan 10 yıl öncesine kadar düzeltilmesi mümkün olmayan parçalar olarak adlandırılırdı, biz 2009 yılından bu yana alüminyum parçalarda edindiğimiz bilgi birikimi sayesinde alüminyum kaputlarda da başarılı bir şekilde onarım hizmetini verebilen Türkiye’deki sayılı kuruluşlardan biriyiz. Hasara uğramış alüminyum karoser parçaları, plastik parçalar ve mekanik parçalar için özel onarım teknikleri kullanıyoruz. Bu sayede araçlar, orijinal parçaların onarımı ile de değerini korumuş oluyor” . şeklinde yorum yapıyor. Öte yandan mini onarım ve boyasız göçük düzeltme işlemleri sayesinde de, sürücüler için büyük önem arz eden ikinci el değeri korunuyor.